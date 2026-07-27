Talía Azcárate: Poder Judicial dicta medidas de protección a favor de la periodista tras denuncia por violencia

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La periodista deportiva Talía Gabriela Azcárate Mena obtuvo medidas de protección otorgadas por el 11° Juzgado Especializado de Familia, Subespecialidad en Violencia contra las Mujeres, de la Corte Superior de Justicia de Lima. La resolución judicial se dictó en el marco de la Ley N.° 30364 dentro del proceso seguido contra Daniel Federico Lagos Barbarán.

El fallo dispone la prohibición expresa de comunicación y acercamiento del denunciado hacia la periodista. Esta restricción le impide entablar cualquier tipo de interacción física, digital o electrónica con la víctima, además de prohibirle acudir al domicilio, centro de trabajo o centro de estudios de Azcárate.

Asimismo, la disposición judicial exige al denunciado abstenerse de emplear cualquier tipo de calificativo despectivo, insulto o difamación que afecte la condición de mujer de la periodista en el desarrollo de sus actividades cotidianas y profesionales.

La resolución señala que la Policía Nacional del Perú es la institución responsable de ejecutar las medidas decretadas. Del mismo modo, el juzgado advierte que, en caso de incumplimiento, se enviarán las copias a la Fiscalía Penal de turno para iniciar acciones por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.

Tras la notificación, Talía Azcárate hizo pública la resolución de la corte mediante sus cuentas oficiales en redes sociales. La comunicadora difundió el documento oficial acompañándolo con un pronunciamiento sobre la trascendencia de este tipo de fallos en el ámbito digital.

Al respecto, la periodista remarcó la importancia del fallo judicial, afirmando: "Tenemos un muy bonito precedente, la gente va a tener que pensar mejor antes de insultar, difamar o amenazar vía redes sociales o irán por el mismo proceso de denuncia".