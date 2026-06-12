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Renato Rossini Jr. emociona a los fans del ‘Team Víboras’ en la recta final de ‘La Granja VIP Perú’, que se celebrará el sábado 13 de junio y será transmitida por Panamericana TV. A pocas horas de conocer quién será el flamante ganador o ganadora que se llevará a casa los S/100.000 de premio, el influencer y modelo compartió un conmovedor mensaje dirigido a Shirley Arica, la última representante de su equipo en competencia.

A través de sus redes sociales, el hijo del reconocido actor Renato Rossini dedicó palabras de aliento a la popular ‘Chica Realidad’. En su publicación no solo la destacó como la auténtica “reina de los realities”, sino que también la motivó a dejarlo todo en la pista y, sobre todo, a mantener intacta la esencia que la llevó hasta estas instancias decisivas.

Renato Rossini Jr. dedica emotivo mensaje a Shirley Arica por la final de ‘La Granja VIP Perú’

Las muestras de apoyo no tardaron en multiplicarse entre los seguidores del ‘Team Víboras’, quienes celebraron la cercanía que Renato Rossini Jr. mantiene con Shirley Arica aunque su estadía en el reality haya terminado semanas atrás. El modelo dejó en claro que su vínculo con la influencer trascendió la competencia y se reflejó en el emotivo mensaje que compartió: “Shirley, mañana es la gran final y quiero que recuerdes algo: llegar hasta ahí no es casualidad. Eres la última ‘víbora’ en pie, la reina de los realities, y te ganaste ese lugar con esfuerzo, carácter y corazón”.

El exnovio de Alessandra Fuller reforzó su apoyo con palabras que transmitieron confianza y motivación, alentando a la popular ‘Chica Realidad’ a disfrutar la experiencia sin presiones externas. “No tengas miedo, no dudes de ti. La vida ya te puso frente a desafíos mucho más difíciles y siempre encontraste la manera de salir adelante. Esa misma fuerza te trajo hasta aquí. Mañana no salgas a demostrarle nada a nadie. Sal a disfrutar, a ser tú y a dejarlo todo como solo tú sabes hacerlo. Pase lo que pase, ya eres una campeona. Vamos con todo, última víbora”, expresó con firmeza, acompañando su publicación con un video que recopiló momentos compartidos con Arica dentro del espacio.

La expectativa por la final de ‘La Granja VIP Perú’ sigue creciendo. El desenlace se vivirá este sábado 13 de junio desde las 8.00 p. m. por Panamericana TV, con cinco competidores en disputa. Hasta la mañana del viernes 12, solo dos nombres estaban asegurados: Paul Michael, tras imponerse como último capataz, y Mónica Torres, quien logró su pase en un reto. El futuro de ‘Cri Cri’, Pamela López, Gabriela Herrera y Shirley Arica se definirá en la penúltima eliminación, que marcará quiénes completarán el grupo de finalistas.