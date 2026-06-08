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El último domingo 7 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 y los finalistas de 'La granja VIP Perú' cumplieron con su deber cívico de votar. Una de las que más público reunió en su centro de votación fue Shirley Arica, quien, además de ver a su madre, a su hija y a sus decenas de fans, se reencontró con Pablo Heredia, con quien protagonizó una historia de amor dentro del reality.

En medio de la algarabía y del tumulto, a Pablo Heredia le fue difícil saludarla como él quería, por lo que alcanzó a darle un beso en la frente. En otro momento, el actor argentino logró que le dieran paso y terminó dándole un abrazo a Shirley Arica, la única integrante de las Víboras que llegó a la semana final del reality de convivencia de Panamericana Televisión.

Gabriela Herrera no cree en Pablo Heredia

Cuando volvieron a la casa donde se graba 'La granja VIP Perú', Shirley Arica les contó a Pamela López, Paul Michael y Gabriela Herrera que Pablo Heredia la sorprendió en su centro de votación, ante lo cual la bailarina no tardó en lanzar un dardo contra el actor argentino.

"Llegó Pablo", comentó Shirley Arica, a lo que Gabriela Herrera comentó: "Se quiere apecer todavía. Quier robarte fans todavía, chica", a lo que la 'Chica realidad' no tardó en responder. "¿Por qué me va a robar fans?", replicó la modelo.

Luego, Gabriela Herrera, quien estuvo en coqueteos con Diego Chávarri, le recordó que Pablo Heredia ha hablado mal de ella en 'La granja VIP Perú' en varias oportunidades. "Mientras que yo no vea…", respondió rápidamente Arica.

Tras escuchar las declaraciones, Pablo Heredia comentó por qué se animó a ir a ver a Shirley en su centro de votación. Asimismo, lamentó la actitud de Herrera. "Veo que la envidia es muy fuerte, más bronca me dio ver hablando a Gabriela y Mónica, diciendo cosas horribles de mí adentro. ¿Que quiero robarle fans? Qué estupidez. Cuando uno critica algo de alguien, es porque uno es así", expresó.