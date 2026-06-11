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¡Escándalo! Difunden presunto audio que desata polémica en ‘La granja VIP Perú’: aseguran que Paul Michael sería el ganador sin tomar en cuenta los votos del público

En el audio compartido en redes sociales, se afirma que el cantante Paul Michael, novio de Pamela López, será el ganador del concurso y que el resultado está supuestamente pactado por los productores.


Este sábado 13 de junio se celebrará la final de ‘La granja VIP Perú’, generando gran expectativa entre los seguidores del reality. Un audio viral ha desatado controversia sobre la elección del ganador.
Este sábado 13 de junio se celebrará la final de ‘La granja VIP Perú’, generando gran expectativa entre los seguidores del reality. Un audio viral ha desatado controversia sobre la elección del ganador. | Foto: captura Youtube
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Este sábado 13 de junio se llevará a cabo la gran final de 'La granja VIP Perú' y las expectativas son altas. A pocos días de conocer al ganador o ganadora de la primera temporada del reality de convivencia de Panamericana Televisión, un audio se ha viralizado en redes sociales y ha generado un escándalo alrededor de la producción.

De acuerdo con el audio compartido en TikTok y otras redes sociales, se escucha la voz de un varón que indica que todo está arreglado para que el ganador de 'La granja VIP Perú' sea el cantante Paul Michael, novio de Pamela López.

PUEDES VER: Pamela López lanza fuerte dardo contra Paul Michael a pocos días que acabe ‘La granja VIP Perú’: “Está desubicado por estar en la final”

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¿Paul Michael será el ganador de 'La granja VIP Perú'?

Mientras los fandoms que se han formado para apoyar a los participantes de 'La granja VIP Perú' están enfocados en las votaciones, una polémica ha surgido en redes sociales, que involucraría a los productores del programa conducido por Ethel Pozo y Adolfo Aguilar, quienes anunciarían a Paul Michael sin tomar en cuenta los votos.

“No, todo está dicho ya. Charo (Vicentelo) y Gastón han hablado con Paul y le han dicho que él va a ganar, por eso lo están utilizando y victimizando para que nadie se queje”, comenta el desconocido.

No todo quedó allí. En el audio se logra escuchar que ya es conocido que el premio no será íntegro, ya que solo se dará la mitad. “Encima le van a reducir el premio al 50% porque hay muchos sueldos de los participantes que no se han cumplido. Incluso, hay algunas personas de producción que han renunciado porque no se les ha pagado. Por eso se está utilizando a Paul, para limpiar su imagen, que él gane y ya nadie diga nada”, añaden.

Además, la productora de 'Chimi Churri', Verónica Alcántara, reveló que una fuente cercana le confirmó que el premio ya no será de S/100.000, sino de S/50.000. Ya habrían l único que había aceptado ese pago es Paul Michael”, agregó.

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