Mónica Torres asegura su lugar en final de 'La Granja VIP Perú' tras vencer a Shirley Arica y Gabriela Herrera

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La recta final de ‘La Granja VIP Perú’ se vive con intensidad y sorpresas. El reality de Panamericana TV, que se acerca a su desenlace, definió a una nueva finalista en medio de tensiones y competencias que dejaron fuera a figuras que habían sido protagonistas durante toda la temporada.

En esta última etapa, las pruebas son decisivas y los enfrentamientos marcarán quiénes tendrían la oportunidad de disputar el premio mayor. Fue en ese contexto que Mónica Torres logró imponerse en un duelo clave frente a dos rivales fuertes: Gabriela Herrera y Shirley Arica.

Mónica Torres es la segunda finalista de ‘La Granja VIP Perú’

El reto consistió en resolver un rompecabezas bajo presión, y la actriz demostró concentración y rapidez para superar a sus contrincantes. Con esta victoria, aseguró su pase directo a la gran final y se convirtió en la segunda participante confirmada junto a Paul Michael, quien ya había obtenido inmunidad como último capataz. Torres celebró emocionada su clasificación, consciente de que el desenlace del programa se acerca y de que el premio de S/100.000 podría quedar en sus manos.

La competencia por los últimos cupos se mantiene abierta, con semifinalistas que aún deben enfrentar pruebas y nominaciones antes de la votación del público. La final, programada para el sábado 13 de junio, promete ser el episodio más reñido y comentado de la temporada.

En paralelo, Pamela López quedó fuera del reto de rompecabezas tras ser sancionada por producción. La decisión se tomó luego de que la participante se retirara el micrófono en medio de una discusión con su pareja, Paul Michael, y desobedeciera instrucciones durante un lapso prolongado, lo que la dejó sin opción de competir en el juego que definía el pase directo. Su ausencia abrió el camino para que Torres se enfrentara a Herrera y Arica, consolidando así su triunfo. Por su parte, 'Cri Cri', el primer nominado a la placa, se encuentra a la expectativa del desarrollo de la competencia y de la última eliminación, que se realizará el viernes 12 de junio.