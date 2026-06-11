HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Espectáculos

Mónica Torres asegura su lugar en final de 'La Granja VIP Perú' tras vencer a Shirley Arica y Gabriela Herrera

'La Granja VIP Perú' se intensifica con el triunfo de Mónica Torres, quien superó a Gabriela Herrera y Shirley Arica en una prueba decisiva. Paul Michael también estará en la gran final.

Además de Mónica Torres, Paul Michael se convirtió en finalista al ser el último capataz.
Además de Mónica Torres, Paul Michael se convirtió en finalista al ser el último capataz. | Foto: composición LR/Panamericana TV
Escuchar
Resumen
Compartir

La recta final de ‘La Granja VIP Perú’ se vive con intensidad y sorpresas. El reality de Panamericana TV, que se acerca a su desenlace, definió a una nueva finalista en medio de tensiones y competencias que dejaron fuera a figuras que habían sido protagonistas durante toda la temporada.

En esta última etapa, las pruebas son decisivas y los enfrentamientos marcarán quiénes tendrían la oportunidad de disputar el premio mayor. Fue en ese contexto que Mónica Torres logró imponerse en un duelo clave frente a dos rivales fuertes: Gabriela Herrera y Shirley Arica.

PUEDES VER: ¡Escándalo! Difunden presunto audio que desata polémica en ‘La granja VIP Perú’: aseguran que Paul Michael sería el ganador sin tomar en cuenta los votos del público

lr.pe

Mónica Torres es la segunda finalista de ‘La Granja VIP Perú’

El reto consistió en resolver un rompecabezas bajo presión, y la actriz demostró concentración y rapidez para superar a sus contrincantes. Con esta victoria, aseguró su pase directo a la gran final y se convirtió en la segunda participante confirmada junto a Paul Michael, quien ya había obtenido inmunidad como último capataz. Torres celebró emocionada su clasificación, consciente de que el desenlace del programa se acerca y de que el premio de S/100.000 podría quedar en sus manos.

La competencia por los últimos cupos se mantiene abierta, con semifinalistas que aún deben enfrentar pruebas y nominaciones antes de la votación del público. La final, programada para el sábado 13 de junio, promete ser el episodio más reñido y comentado de la temporada.

En paralelo, Pamela López quedó fuera del reto de rompecabezas tras ser sancionada por producción. La decisión se tomó luego de que la participante se retirara el micrófono en medio de una discusión con su pareja, Paul Michael, y desobedeciera instrucciones durante un lapso prolongado, lo que la dejó sin opción de competir en el juego que definía el pase directo. Su ausencia abrió el camino para que Torres se enfrentara a Herrera y Arica, consolidando así su triunfo. Por su parte, 'Cri Cri', el primer nominado a la placa, se encuentra a la expectativa del desarrollo de la competencia y de la última eliminación, que se realizará el viernes 12 de junio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Escándalo! Difunden presunto audio que desata polémica en ‘La granja VIP Perú’: aseguran que Paul Michael sería el ganador sin tomar en cuenta los votos del público

¡Escándalo! Difunden presunto audio que desata polémica en ‘La granja VIP Perú’: aseguran que Paul Michael sería el ganador sin tomar en cuenta los votos del público

LEER MÁS
Diego Chávarri anuncia el final definitivo de su relación con Thalía Bentin tras coqueteos con Gabriela Herrera: "Después de un tiempo de reflexión"

Diego Chávarri anuncia el final definitivo de su relación con Thalía Bentin tras coqueteos con Gabriela Herrera: "Después de un tiempo de reflexión"

LEER MÁS
‘El reventonazo de la Chola’ derrota en rating a ‘La granja VIP Perú’ y ‘JB Noticias’: ¿cuántos puntos registraron los programas sabatinos?

‘El reventonazo de la Chola’ derrota en rating a ‘La granja VIP Perú’ y ‘JB Noticias’: ¿cuántos puntos registraron los programas sabatinos?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Youna revela los verdaderos motivos para no casarse con Samahara Lobatón: "Muy triste, pero también me alegra"

Youna revela los verdaderos motivos para no casarse con Samahara Lobatón: "Muy triste, pero también me alegra"

LEER MÁS
Hija de Melcochita enfurece y lo deja por los suelos tras enterarse que el cómico sería padre a sus 90 años: "Que se amarre bien los..."

Hija de Melcochita enfurece y lo deja por los suelos tras enterarse que el cómico sería padre a sus 90 años: "Que se amarre bien los..."

LEER MÁS
Viralizan video donde Keiko Fujimori no reconoce a su padre como un dictador y enfurece con Jaime Bayly: "¡No lo voy a aceptar!"

Viralizan video donde Keiko Fujimori no reconoce a su padre como un dictador y enfurece con Jaime Bayly: "¡No lo voy a aceptar!"

LEER MÁS
Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó como su novio durante una transmisión de Keiko Fujimori?

Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó como su novio durante una transmisión de Keiko Fujimori?

LEER MÁS
Mónica Sánchez comparte fuerte mensaje y defiende a los votantes de Roberto Sánchez en las Elecciones 2026: "Racistas y clasistas"

Mónica Sánchez comparte fuerte mensaje y defiende a los votantes de Roberto Sánchez en las Elecciones 2026: "Racistas y clasistas"

LEER MÁS
Chico reality Gabriel Meneses reaparece irreconocible tras delicada cirugía y hace fuerte revelación: “Se vienen meses duros”

Chico reality Gabriel Meneses reaparece irreconocible tras delicada cirugía y hace fuerte revelación: “Se vienen meses duros”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025