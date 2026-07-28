Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Carlos Espá, excandidato presidencial por el partido SiCreo, juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Keiko Fujimori. Espá no registra experiencia previa en el servicio diplomático y será el primer canciller de la administración de Fuerza Popular.

La llegada de Espá a Torre Tagle ya había sido anunciada por la oficina de la presidenta. En esa ocasión, también se informó que Luis Galarreta asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros y que Elmer Cuba sería el nuevo titular del Ministerio de Economía.

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Las primeras acciones de Espá al frente de la Cancillería se evidenciaron durante la ceremonia de juramentación de Fujimori como presidenta. El otrora periodista fue visto recibiendo a los mandatarios extranjeros que asistieron al acto protocolar.

En su discurso de asunción al cargo, Fujimori no profundizó sobre la política exterior que seguirá su gobierno. Consultado al respecto, Espá aseguró que las relaciones diplomáticas serán una prioridad de la nueva administración: "La presidenta Fujimori está estableciendo claramente, primero, las relaciones de cordialidad y de amistad que tenemos con todos esos países y, al mismo tiempo, las grandes prioridades". Además, no descartó futuras visitas oficiales a la Casa Blanca.