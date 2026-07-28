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¡Reaparece! Actor Brando Gallesi asegura que tocó fondo tras críticas por pedir dinero a sus fans: “Fui objeto de burla en mi país”

Brando Gallesi reaparece en redes tras semanas de polémica. El actor peruano, que pidió apoyo económico, relata sus experiencias de bullying y dolor personal vivido en su carrera.


Brando Gallesi se compromete a difundir su sabiduría a través de reflexiones y música, buscando ayudar a otros a vivir desde una nueva perspectiva. Foto: Instagram
Brando Gallesi se compromete a difundir su sabiduría a través de reflexiones y música, buscando ayudar a otros a vivir desde una nueva perspectiva. Foto: Instagram
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El actor peruano Brando Gallesi reapareció en sus redes este martes 28 de julio, luego de haberse alejado de las luces y los flashes por varias semanas. Como se recuerda, estuvo en el ojo de la polémica por pedir apoyo económico a sus fans, debido a que se quedó sin sus ahorros. En su defensa, el artista nacional contó que le cerraron muchas puertas debido a una queja que realizó porque estaba siendo víctima de bullying mientras grababa una famosa película de Tondero.

En un reciente video que compartió con sus miles de seguidores, Brando Gallesi sostuvo que vivió días traumáticos debido a la ola de críticas en su contra. "Fui objeto de burla en mi país. Soy un chico de 23 años que ha pasado por las más complicadas pruebas que podría vivir alguien a esta edad. He sufrido dolores imborrables, cavé en lo más profundo de mí en completa soledad. Soporté el caos y el ruido externo extremo. He tolerado traiciones y humillaciones de todo tipo", comentó.

"He transmutado los ataques y prejuicios de miles, sino millones de personas, cargando con la presión social y expectativas de prácticamente todo un país, aceptando y recibiendo agresiones constantemente. Y aquí estoy", añadió el artista que terminó su amistad con Thiago Vernal.

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Brando Gallesi reaparece en redes sociales

Brando Gallesi, quien contó que Merly Morello le dio la espalda, aseguró que ya está mejor, que ha renacido y que ha logrado una espiritualidad única. "Y si se preguntan cómo es que logré salir de todo eso, cómo es que sigo vivo, contento, amando con el corazón inquebrantable y con la fe de que habrá un mañana mejor, te responderé: Dios. Pero ¿a qué Dios me refiero? A una conciencia pura y superior, a la fuente de luz divina, creadora de todo lo visible e invisible, de la cual nace la existencia y está en constante expansión. Ese único e irrefutable Dios", comentó.

Ante esa situación, Gallesi contó que ahora se enfocará en publicar todo lo que aprendió en estas semanas difíciles. "Me veo actualmente obligado a compartir toda mi sabiduría y conocimientos acumulados para sentirme completamente libre frente a los demás, viviendo mi forma más auténtica, sin tener que reducirme nunca más (...) me dedicaré principalmente a compartir mi información a través de reflexiones, música, datos, recomendaciones y herramientas desarrolladas y probadas por mí, para que, si desean, puedan intentar vivir desde otra perspectiva y con nuevos procesos sencillos, creados para que el ciudadano de a pie pueda entenderlos e integrarlos a su día a día", añade.

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