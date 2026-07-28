Gobierno dará mayor poder de control a las FFAA en la lucha contra el crimen

Fórmula conocida. Los efectivos policiales se someterán a las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia, según adelantó la presidenta Keiko Fujimori. Foto: Ejército peruano

Fórmula conocida. Los efectivos policiales se someterán a las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia, según adelantó la presidenta Keiko Fujimori. Foto: Ejército peruano

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“Durante los estados de emergencia, las fuerzas armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno en estrecha coordinación con la Policía Nacional hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”, señaló la mandataria Keiko Fujimori respecto a lo que hará para reducir la inseguridad ciudadana, uno de los temas de mayor expectativa. Pero lo que ha planteado es la repetición del mismo modelo que han aplicado sin éxito sus predecesores, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.

Darle el control de los estados de emergencia a los institutos castrenses y subordinar a estos a la policía, entre 2023 y lo que va del 2026, no ha significado una reducción de la criminalidad. Al 26 de julio, según las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), el ingeniero Juan Carbajal publicó que el promedio de homicidios por día en el mandato de Boluarte llegó a 5,25; en el de Jerí, 5,73; y en el de Balcázar, 5,88.

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El promedio se ha disparado. Se trata de un problema policial, no de uno militar.

Conclusión: en el periodo en el que las Fuerzas Armadas han tenido el control de las zonas declaradas en emergencia por contexto de violencia criminal, los homicidios no han experimentado una disminución sino todo lo contrario.

Los expertos consultados señalaron que el incremento de la violencia está relacionado con las llamadas leyes procrimen, que han debilitado la acción de jueces, fiscales y policías. Sin embargo, Fujimori no ha mencionado ninguna acción para dejar sin efecto dichas normas o reemplazarlas por otras realmente eficaces. Probablemente, la jefa de Estado no abordó el tema porque las leyes procrimen recibieron la aprobación de la bancada de su partido, Fuerza Popular. Esto explicaría por qué Keiko Fujimori decidió nombrar como ministro del Interior al general EP (r) César Astudillo Salcedo, ex comandante general del Ejército y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“En materia de la lucha contra el crimen organizado ha anunciado las propuestas de siempre. Lo de darle el control interno a las Fuerzas Armadas está establecido en la Constitución. Creo que debió haber mencionado al menos la revisión de las leyes procrimen. Pudo haber dicho ‘vamos a revisar’ o ‘vamos a estudiar estas leyes’. Pero no lo hizo”, dijo el exviceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, José Robles Montoya.

Extorsión. Incendio en La Victoria causo diez fallecidos. Foto: PNP

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La jefa de Estado se refirió al espantoso incendio en el jirón Pisagua, La Victoria, originado presuntamente por extorsionadores, y que se cobró la vida de cinco adultos y cinco niños, todos integrantes de la misma familia.

Este hecho confirmó que la incidencia de este tipo de delito está fuera de control. Un militar no está familiarizado con el combate a la extorsión.

“Me preocupa la designación de un general del Ejército como ministro del Interior. Es un general de renombre, un general con un buen currículum. Pero no es un currículum que pueda asociarse a los temas de criminalidad y lucha contra la delincuencia”, dijo el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés.

“Si Fujimori lo que ha querido es demostrar una mano dura al poner a un general del Ejército en el Ministerio del Interior, es una designación para las tribunas, pero no es un mensaje técnico que a mí me genere tranquilidad. Sobre todo porque es imprescindible en un sector como el Interior llegar con un equipo de gestión muy bien articulado”, anotó Valdés.

Fujimori también pasó por alto las cuestionadas recientes compras de equipamiento para la Policía Nacional.

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