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¡Lo desmiente! Samantha Batallanos salió al frente para contradecir a Mario Hart luego de que el piloto asegurara que la exreina de belleza lo había contactado para correr karts. La modelo utilizó el espacio de 'Magaly TV: la firme' para aclarar que la situación ocurrió de manera opuesta.

En su pronunciamiento, Batallanos expuso al piloto al afirmar que fue él quien la buscaba y que insistía en decirle que estaba soltero. Incluso reveló que, a finales de abril, Hart le aseguró que ya no mantenía relación con Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos, desde hacía tres meses.

Samantha Batallanos expone a Mario Hart

Tras las declaraciones de Mario Hart en el pódcast de María Pía Copello, Samantha Batallanos fue contactada por los 'urracos' de Magaly Medina, a través de mensajes de texto, para conocer su versión de los hechos. En las capturas de pantalla de la conversación, mostradas por la periodista de espectáculos, se lee que su reportero le pregunta con ironía a la exreina de belleza: "¿Tú, pidiendo salir con un hombre? ¿En serio?".

Ante la consulta, la modelo no duda en desbaratar las declaraciones de Hart, minimizando por completo algún interés de parte de ella hacia el piloto. “No. Él varias veces me ha escrito y me para diciendo que está soltero como si a mí me interesara. No se por que dijo eso. Él me pasó un contacto para ir a hacer karts con mi familia. Seguro se ha querido hacer el muy bacán y patinó”, alegó.

La influencer, en esa misma línea, no dudó en exponer que el presentador le aseguró a finales de abril que se había separado de Korina Rivadeneira hacía tres meses. "Incluso, un día me mandó un WhatsApp de la nada y me mandó un efímero de su casa. Creo que estaba tomando, y me dijo que estaba aburrido. Yo le pregunté por su esposa y me dijo que hace tres meses ya no estaban. A mí siempre me dice que está soltero. (Eso) fue el 30 de abril", reveló en 'Magaly TV: la firme'.