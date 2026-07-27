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¡Una más! Naldy Saldaña anuncia su renuncia a La Bella Luz y aclara: "Nunca el dinero ha sido motivo"

La cantante confirmó su salida de La Bella Luz tras tres años en la agrupación y negó que su renuncia esté relacionada con una mejor oferta económica o con otra orquesta.

Naldy Saldaña se despide de La Bella Luz con emotivo mensaje. Foto: composición LR/difusión
Naldy Saldaña se despide de La Bella Luz con emotivo mensaje. Foto: composición LR/difusión
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Naldy Saldaña confirmó su salida de La Bella Luz luego de permanecer tres años en la agrupación de cumbia liderada por Óscar Custodio. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la cantante anunció el cierre de esta etapa artística y aprovechó para desmentir las versiones que surgieron en torno a su renuncia, asegurando que "nunca el dinero ha sido motivo" de su decisión.

La intérprete también expresó su agradecimiento a la familia Custodio por la oportunidad que recibió dentro de la orquesta y enfatizó que su salida no fue repentina. Con esta decisión, la cumbiambera se suma a las recientes salidas de Baruj Ocharán y Fiorella Castillo, quienes también dejaron la agrupación en las últimas semanas.

Naldy Saldaña

Comunicado de Naldy Saldaña. Foto: Instagram

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Naldy Saldaña comparte comunicado por su salida de La Bella Luz

La noche del 27 de julio, Naldy Saldaña sorprendió a sus seguidores al compartir un extenso comunicado en el que confirmó que pone fin a su etapa en la agrupación de Óscar Custodio, orquesta en la que logró consolidarse como una de las voces más reconocidas del grupo.

En el mensaje, la cantante inició agradeciendo a los dueños de la agrupación por la confianza depositada en ella durante los últimos años. "Hoy quiero comunicarles, con mucho cariño y respeto, que he tomado la decisión de cerrar una etapa importante de mi carrera artística junto a Orquesta La Bella Luz", escribió.

"Expresar mi agradecimiento a la familia Custodio, Don Óscar Custodio y la señora Pilar Torres, por la oportunidad que me brindaron de pertenecer a esta orquesta. La misma que ha sido mi sustento laboral y una vitrina artística que me permitió aprender, crecer y desarrollarme profesionalmente durante los últimos tres años", señaló la cantante.

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Naldy Saldaña rechaza rumores sobre los motivos de su salida

La cantante negó que su decisión esté relacionada con una mejor oferta económica o con la posibilidad de incorporarse a otra orquesta. "Rechazo completamente cualquier información y/o especulación que indique que mi salida del grupo ha sido por irme a otra agrupación por dinero o, incluso, por intentar aprovechar la situación que actualmente atraviesa la orquesta, dadas las últimas salidas de otros de mis compañeros", manifestó.

La cantante precisó que su renuncia fue conversada con anticipación y no obedeció a una decisión improvisada. "Mi renuncia no ha sido abrupta ni improvisada en ningún sentido. Las conversaciones al respecto se han dado desde hace poco más de un mes con los dueños y no, nunca el dinero ha sido motivo", afirmó.

Aunque prefirió mantener en reserva las razones específicas que la llevaron a dejar la agrupación, la artista indicó que existen "razones legítimas y suficientemente importantes" que ya fueron comunicadas a las personas involucradas. Antes de despedirse, agradeció el respaldo de sus seguidores y expresó su deseo de reencontrarse pronto con ellos sobre un escenario.

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