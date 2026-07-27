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¡Confirmado! ‘Yo soy’ vuelve a las pantallas de Latina sin Diana Sánchez: cuándo se estrena y quién será la nueva conductora

El concurso de imitación regresa con Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui en el jurado. En tanto, Franco Cabrera tendrá nueva compañera tras la salida de Diana Sánchez.

El programa 'Yo Soy' regresa a Latina en agosto, confirmando su estreno para el sábado 8 a las 9:00 p. m., tras el fin de 'Me caigo de risa'. Foto: difusión.
El programa 'Yo Soy' regresa a Latina en agosto, confirmando su estreno para el sábado 8 a las 9:00 p. m., tras el fin de 'Me caigo de risa'. Foto: difusión.
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¡Es oficial! A través de las redes sociales de Latina se confirmó el retorno de 'Yo soy' a las pantallas chicas. En esta nueva temporada, el jurado seguirá conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara. La gran ausente será Diana Sánchez, quien se regresó a Estados Unidos para intentar quedar embarazada de su novio Dan Guido.

Con un divertido spot, lanzado el último domingo 26 de julio, se confirmó el esperado regreso del programa de imitación más grande del Perú, que volverá a reunir a los mejores talentos del país en una nueva temporada. De esa manera, se confirmaría el fin de 'Me caigo de risa', conducido por José Peláez.

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'Yo soy' regresa a la TV en agosto con nueva conductora

Durante la nueva promoción del programa se anunció que 'Yo soy 2026' se estrenará el próximo sábado 8 de agosto a las 9.00 p. m. por Latina. La competencia regresa con nuevos imitadores y la exigencia de siempre, ofreciendo una nueva oportunidad para descubrir a nuevos talentos de la imitación.

Asimismo, se confirmó el ingreso de la actriz Alicia Mercado, quien será la nueva compañera de Franco Cabrera. Con el panel completo, el programa buscará encontrar al nuevo gran imitador del Perú.

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Abren más fechas de casting para 'Yo soy'

Latina también anunció que se abrirán nuevas fechas de casting: este 1 y 2 de agosto, desde las 8.00 a. m. Todos los postulantes que deseen ser parte de la nueva temporada de 'Yo soy' podrán acercarse a Latina, ubicada en Av. San Felipe 968, Jesús María, con su mejor caracterización e imitación. Asimismo, se confirmaron nuevas ediciones del casting secreto del programa familiar.

Con nuevos imitadores, espectaculares presentaciones y el reto de conquistar al jurado y al público, ‘Yo Soy’ inicia una nueva etapa en busca del próximo gran fenómeno de la imitación.

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