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Alessandra Fuller rompe su silencio sobre el romance de Pablo Heredia y Shirley Arica. La inesperada relación entre la llamada 'Chica Realidad' y el actor argentino nació durante el encierro en 'La Granja VIP Perú' y, pese a los altibajos y polémicas, ahora se muestra más sólida que nunca. La pareja incluso recibió elogios de los padres de Heredia hacia la influencer peruana, lo que ha reforzado la atención mediática en torno a su vínculo.

En medio de esta exposición pública, Fuller decidió pronunciarse. La actriz e influencer, quien mantuvo una relación con su coestrella de 'Ven, baila, quinceañera' durante casi dos años hasta el 2018, no dudó en referirse a Shirley y en responder si este vínculo podría o no ser solo una estrategia dentro del reality de Panamericana TV.

Ale Fuller habla sobre Shirley Arica y descarta que romance con Pablo Heredia sea 'armado'

Lejos de alimentar la controversia, Alessandra Fuller optó por destacar las cualidades de Shirley Arica. La actriz no solo resaltó su atractivo físico, sino también su capacidad intelectual. “No entiendo por qué (Pablo Heredia) no podría enamorarse de ella. Me parece guapísima, una bomba, y sé que es muy inteligente”, declaró, dejando en claro su respaldo al romance surgido en 'La Granja VIP Perú'.

En esa misma línea, la influencer de 31 años descartó cualquier sospecha de que la relación forme parte de una estrategia televisiva. “Si surge una relación, no tendría razones para pensar que sea armado. Es una chica estupenda. Siempre la he visto muy decidida y con ganas de hacer cosas importantes”, sentenció a Trome, reafirmando la buena imagen que tiene de la 'Chica Realidad'.

Padres de Pablo Heredia sorprenden con declaración sobre Shirley Arica

Durante una reciente edición en vivo de 'La Granja VIP Perú', la producción sorprendió a Pablo Heredia al conectarlo mediante una videollamada con sus padres, quienes se encuentran en Argentina. La emotiva comunicación conmovió a todos en el set e hizo llorar al actor al escucharlos tras varias semanas de aislamiento en el reality.

En medio de la conversación, los padres del artista, quienes asombraron al revelar que llevan juntos más de 60 años, aprovecharon para referirse por primera vez a Shirley Arica. Consultados por Ethel Pozo, la madre de Heredia expresó: “Muy linda chica”. Su padre, tras unos segundos de silencio, añadió: “Quizás temperamental, pero muy linda”, reconociendo tanto sus defectos como sus virtudes. Las palabras arrancaron risas al actor, quien, aún tocado por el detalle, aseguró que su pareja le recuerda mucho a su madre. “Mamá es bastante parecida”, comentó, divertido.