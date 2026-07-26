Mark Vito sorprende con mensaje a Keiko Fujimori frente a su novia: "Su éxito es el éxito de todo el país"

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Mark Vito Villanella reapareció junto a su pareja, Leslie Echavarría, durante un evento realizado por los exintegrantes de 'La Granja VIP Perú', donde fue consultado por el nuevo capítulo que afrontará Keiko Fujimori como presidenta del Perú. El empresario estadounidense aprovechó para mandarle un mensaje de respaldo a la madre de sus hijas.

"Su éxito es el éxito de todo el país", expresó el influencer para las cámaras de 'Show Pe'. Las declaraciones llamaron la atención porque fueron realizadas en presencia de su actual novia, quien también intervino para aclarar cómo es la relación que mantienen con la lideresa de Fuerza Popular y con sus hijas.

Mark Vito envía un mensaje de respaldo a Keiko Fujimori

Durante su llegada al evento del 'Team Reales' de 'La Granja VIP Perú', Mark Vito fue consultado sobre el momento que vive Keiko Fujimori. El influencer dejó en claro que mantiene buenos deseos para la madre de sus hijas. "Ella sabe que le deseo todo el éxito del mundo y su éxito es el éxito de todo el país. Entonces, que sigan los éxitos", respondió.

Por su parte, Leslie Echavarría también fue consultada sobre el vínculo que mantiene con la familia de su pareja. La empresaria aseguró que, aunque en redes sociales se intenten generar conflictos, la realidad es muy distinta y existe una convivencia armoniosa entre todos.

"Nosotros entendemos que las redes puedan generar siempre conflictos o rivalidades, pero la verdad es que Mark tiene una excelente relación con la mamá de sus hijas y de hecho yo también tengo una relación muy bonita con sus hijas, es muy cordial conmigo, entonces siempre le vamos a desear lo mejor", manifestó la empresaria peruana.

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Mark Vito recordó por qué Keiko Fujimori nunca obtuvo la nacionalidad estadounidense

Durante una transmisión en redes sociales, Mark Vito también respondió una de las dudas más comentadas por los usuarios en redes sociales: por qué Keiko Fujimori nunca obtuvo la nacionalidad estadounidense pese a haber estado casada con él y tener el derecho legal para solicitarla.

El empresario explicó que sus hijas, Kyara y Kaori, nacieron en el Perú, pero cuentan con doble nacionalidad. Sin embargo, aclaró que la situación de su exesposa fue distinta porque nunca quiso iniciar ese trámite. "Ella no quiso, tiene derecho, pero hay que hacer el pedido y no quiso", añadió.