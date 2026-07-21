Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

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Mario Hart puso fin a los rumores sobre su vida sentimental al confirmar que su relación con Korina Rivadeneira terminó hace varios meses. Durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', el piloto admitió que ambos decidieron tomar caminos separados de mutuo acuerdo y reveló que la separación se produjo en enero de 2026.

"Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algún tiempo llegó a su fin", expresó el exchico reality, quien también dejó en claro que, pese al término de su matrimonio, ambos continúan manteniendo una relación cordial como padres de sus dos hijos, priorizando su bienestar.

Mario Hart revela cómo se lleva con Korina Rivadeneira tras ruptura

El exintegrante de ‘Esto es guerra’ explicó que, luego de varios meses de rumores sobre su matrimonio con Korina Rivadeneira, consideró que ya no tenía sentido seguir guardando silencio. "Ya no se puede tapar el sol con un dedo. La gente se da cuenta, tanto en las redes como en el círculo de ella y en mi círculo. Sabemos que esto ya llegó a su fin, nuestra relación como pareja", expresó durante el pódcast.

Asimismo, el piloto dejó en claro que, pese a la separación, continúa llevando una relación cordial con la influencer venezolana. Incluso, señaló que ambos siguen compartiendo algunos momentos familiares. "Hasta el momento lo estamos llevando de buena manera, sobre todo por nuestros hijos. Estamos tratando de mantener la familia, por eso hay fines de semana en los que estamos juntos", comentó.

Asimismo, Mario Hart evitó profundizar en las razones que los llevaron a poner fin a su matrimonio, aunque descartó que la decisión haya estado relacionada con una tercera persona. "Fue una decisión en consenso. No voy a entrar tanto en detalles de qué fue lo que nos llevó a tomar esta decisión... totalmente descartado que haya sido por terceros", concluyó.

Mario Hart revela que vive solo y elogia a Korina Rivadeneira

El exchico reality de 39 años también reveló que, tras poner fin a su relación con Korina Rivadeneira, tomó la decisión de mudarse del hogar que compartían. "Llevo algunos meses viviendo solo. Ella vive con mis hijos y creo que es como debe ser, que los chicos estén con su mamá", afirmó.

Asimismo, el piloto dedicó emotivas palabras a la madre de sus hijos y destacó su rol como mamá, dejando en claro la admiración y el respeto que mantiene hacia ella pese a la separación. "Ella es una mamá espectacular... es una mujer increíble en todos los aspectos, en todos los sentidos. Muy trabajadora, muy preocupada por sus hijos. Por ese lado yo estoy tranquilo porque sé que mis hijos siempre van a contar con su madre y que también van a contar con su padre", expresó.