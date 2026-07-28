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Siete películas nacionales, entre cintas de ficción y documentales, compiten este año por uno de los premios del Festival de Cine de Lima. En la competencia peruana destacan producciones que ya han tenido recorrido en festivales internacionales.

Dónde duermen los sueños es un drama dirigido por Daniel Riglos protagonizado por Santiago Magill y Lizet Chávez. La historia se desarrolla tras un accidente, cuando un hombre queda en coma y en el mundo onírico, su pareja sigue con vida. En Brasil, la cinta fue reconocida en FAM 29, como mejor película - jurado popular y el Premio Player Andar.

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Aquella sombra desvanecía, la ópera prima de Samuel Urbina, está filmada en Piura con Sylvia Majo y Santiago Torres Rojas. El filme presenta la historia de una tecladista que trabaja en velorios y que tendrá que alejarse de su hijo que emprende un viaje luego de culminar la universidad. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de São Paulo y en el Festival de Málaga.

Manuales de supervivencia es un interesante documental con una mirada actual sobre el VIH. La película de Luisa García Alva fue parte del programa Cine del mañana del Festival de Cine de Lima y narra cómo la protagonista decide migrar por temor a revelar a su familia su condición de salud. El proyecto fue parte del Berlinale Talents Buenos Aires en 2016.

La coproducción de Perú con España, Estados generales, traslada al espectador al Jardín Botánico de Madrid. “Reimagina el retorno de un paquete de semillas desde este archivo hasta su lugar de origen en el valle de Chincha”, se lee en la sinopsis. La cinta de Mauricio Freyre ya se estrenó en festivales y muestras en Latinoamérica y Europa.

Ellas es quizá la película con un elenco más mediático o con una larga carrera en el teatro peruano. Dirigida por Eduardo Mendoza De Echave, es un drama sobre una familia y el vínculo con la mujer que trabajó décadas en su casa. El filme reúne a Mirella Villalobos, Norma Martínez, Jimena Lindo, Katia Salazar, Ana Cecilia Natteri y Flor Castillo.

Mientras que el documental Donde nacen las sombras de Violeta Rodríguez Ríos muestra parte de la vida de la fotógrafa y directora de la película. La protagonista atraviesa un momento de inflexión. “La mirada hacia su propia madre la lleva a preguntarse cómo fue maternada y qué formas de ser mujer y madre le fueron transmitidas”.

El documental en shipibo-konibo, Tierra roja: ecopoética audiovisual de la Amazonía peruana, nos traslada a la selva y explora la tensión de la comunidad frente a la depredación: “A través de un enfoque poético, la película muestra cómo las sociedades amazónicas se enfrentan a la explotación de sus territorios y a los modos de producción modernos, en contraste con la fecundidad del bosque y la sabiduría de las naciones indígenas”.

Mientras los cambios en el apoyo estatal al cine peruano perjudican principalmente al cine documental y al regional, el director artístico del festival Josué Méndez confirmó en una entrevista concedida a La República que esta edición es la que más ha apostado por el cine peruano en cuanto a galardones y alianzas internacionales.

“Hemos aumentado los premios en todas las áreas donde hay cine peruano e incluso donde no había antes premios, que fueron, por ejemplo, en el Mercado Lab, que era un espacio de proyectos”.