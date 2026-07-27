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Un inesperado momento vivieron Karen Schwarz y Ezio Oliva durante una salida a un restaurante en Madrid, España. La modelo compartió un video grabado en el restaurante mexicano ‘Maison Jaguar’, donde una bailarina se acercó al cantante para realizarle un sensual baile frente a ella, situación que provocó la peculiar reacción del cantante y el reclamo por parte de su esposa.

Lejos de generar una discusión, la empresaria tomó el episodio con humor y acompañó las imágenes con la popular canción viral 'Ese compa ya está muerto', utilizada frecuentemente en redes sociales para bromear sobre situaciones de pareja. Además, escribió una frase que no pasó desapercibida: "Yo grabando... y él haciendo méritos para el premio al esposo del año".

Karen Schwarz reacciona tras el sensual baile que recibió Ezio Oliva

Durante su visita al restaurante Maison Jaguar, la pareja disfrutaba de una velada cuando comenzó uno de los espectáculos temáticos del establecimiento, caracterizado por presentaciones de bailarinas con danza árabe. En medio del show, una de las artistas se acercó hasta la mesa de Ezio Oliva y comenzó a bailar frente a él, mientras Karen Schwarz registraba el momento con su celular.

En las imágenes compartidas por la empresaria se observa que el cantante evitó mirar directamente a la bailarina y, por el contrario, desvió la mirada en repetidas ocasiones. La escena fue aprovechada por la exconductora de televisión para bromear con su esposo en redes sociales. Asimismo, en la ubicación de la publicación añadió otra frase que provocó la reacción de sus seguidores: "Cuánto sufrimiento. Ezio no sabía si ver el mantel o el foco malogrado".

Usuarios en redes sociales reaccionan a la actitud de Ezio Oliva

El video generó comentarios entre los usuarios, quienes destacaron la actitud de Ezio Oliva al intentar mantener la mirada alejada de la bailarina durante todo el espectáculo. Algunos incluso bromearon con que el cantante había superado la prueba frente a su esposa.

Entre los mensajes que recibió la publicación destacó uno que decía: "Y durmió en el sillón". Karen Schwarz no dejó pasar la oportunidad para seguir con la broma y respondió: "Le mandé a Perú", generando nuevas reacciones entre sus seguidores.

Otros usuarios también comentaron el momento con frases como: "Buen enfoque soldado, tú has pasado satisfactoriamente la misión", "Da risa pero, qué incómodo momento, me parece de mal gusto que haya ese tipo de presentaciones en un lugar así, es inapropiado" y "Soldado, no quitó la vista del enemigo".