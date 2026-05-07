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Natalie Vértiz acompaña a su hermana en emotiva ceremonia tras terminar la universidad en Estados Unidos: “Vamos, mi reina”

La modelo Natalie Vértiz celebra la graduación universitaria de su hermana Camila, quien culminó sus estudios en gestión empresarial y derecho mercantil en una prestigiosa universidad en el extranjero.

Hermana de Natalié Vértiz se gradúa. Foto: composición LR/Instagram
Hermana de Natalié Vértiz se gradúa. Foto: composición LR/Instagram
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Natalie Vértiz viajó a Estados Unidos para acompañar a su hermana menor, Camila Vértiz, en su ceremonia de graduación universitaria. La exMiss Perú no dudó en hacer una pausa a sus compromisos laborales para celebrar este importante logro académico, que reunió también a Yaco Eskenazi y otros familiares cercanos.

La joven de 21 años culminó sus estudios en la prestigiosa Universidad de Miami, donde estudió gestión empresarial y derecho mercantil. A través de sus redes sociales, la modelo de 34 años compartió parte de la emotiva ceremonia realizada este 7 de mayo y expresó el orgullo que siente por su hermana. “Vamos, mi reina”, escribió mientras seguía de cerca el esperado momento de la graduación.

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Natalie Vértiz celebra orgullosa la graduación universitaria de su hermana Camila

La ceremonia de graduación de Camila Vértiz se convirtió en un importante encuentro, en el que también estuvieron presentes Mariana Vértiz, Yaco Eskenazi y otros familiares que viajaron hasta Estados Unidos para acompañar a la joven en este importante paso profesional.

Días antes del evento, la modelo ya había mostrado en redes sociales algunos momentos especiales que compartía con su hermana antes de la graduación. La exMiss Perú viajó primero junto a sus dos hijos y aprovechó el tiempo para realizar actividades familiares, salidas de compras y sesiones de yoga junto con su hermana.

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“Así empieza uno de los viajes más esperados ‘ever’. Mi bebé (Camila) se gradúa de la Universidad y no puedo estar más orgullosa. Va llegando toda la familia para esta gran celebración. Contando las horas para aplaudirte de pie mi reinota. Por lo pronto, shopping & tiempo de calidad en familia”, escribió en una de sus publicaciones previas al evento.

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