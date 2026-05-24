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Yaco Eskenazi asegura ser el ‘representante' de los hombres fieles del Perú por su relación con Natalie Vértiz: "Con orgullo"

El conductor de televisión resaltó la estabilidad de su matrimonio con Natalie Vértiz y aseguró que representa a los hombres fieles del país tras más de 13 años de relación.

Yaco Eskenazi presume su fidelidad por Natalie Vértiz. Foto: composición LR/Instagram
Yaco Eskenazi presume su fidelidad por Natalie Vértiz. Foto: composición LR/Instagram
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Yaco Eskenazi presumió de la sólida relación que mantiene con Natalie Vértiz, con quien lleva más de 13 años de romance y tiene dos hijos. El exconductor de 'La granja VIP Perú' sorprendió al autoproclamarse como el ‘representante’ de los hombres fieles del Perú, luego de bromear sobre la fidelidad durante una conversación con una influencer brasileña cercana a Rafael Cardozo.

En medio de los recientes escándalos que involucran a figuras del espectáculo y exintegrantes de realities peruanos, como Mario Irivarren y Said Palao, Eskenazi destacó la estabilidad de su matrimonio con la modelo peruana. "En Perú quedan algunos y yo soy actualmente el representante número 1 de los hombres fieles... con orgullo", expresó.

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Yaco Eskenazi destaca su fidelidad a Natalie Vértiz

Durante la conversación, la influencer brasileña confesó que se sentía nerviosa porque, según dijo, en Brasil no existen hombres fieles. "Disculpen que estoy nerviosa porque allá en Brasil no hay hombres fieles", comentó entre bromas. Fue entonces cuando Yaco Eskenazi aprovechó para responder con humor y asegurar que todavía existen hombres comprometidos en el Perú, y se puso como ejemplo debido a la larga relación que mantiene con la exMiss Perú Natalie Vértiz.

El exintegrante de realities también le dejó un consejo a la creadora de contenido luego de que ella confesara haber sufrido decepciones amorosas en el pasado. "Fui muy 'cachuda' en esta vida... sufrí demasiado", respondió la brasileña. Ante ello, él optó por darle palabras de ánimo y reflexión sobre el amor propio y las relaciones sentimentales.

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"Yo creo que va a llegar el hombre correcto, solo búscate a ti y ya está", señaló el conductor de televisión. La pareja es una de las más sólidas y mediáticas del espectáculo peruano y suele mostrarse unida tanto en redes sociales como en eventos públicos.

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