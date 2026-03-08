Mariana Vértiz anuncia el fin de su relación con periodista Pancho de Piérola: "Enfocada en mi paz"

Separados. Mariana Vértiz, hermana de la exmiss Natalie Vértiz, anunció a través de sus redes sociales el fin de su romance con el conocido periodista Pancho de Piérola. La influencer dio a conocer la noticia luego de cuatro meses de haber oficializado la relación en noviembre de 2025 durante la celebración de su cumpleaños.

En esta ocasión, Vértiz atendió la consulta de uno de sus seguidores acerca de su estatus amoroso en donde respondió que actualmente se encuentra soltera. De esa manera, la también empresaria confirmó su separación del presentador de TV, y además sostuvo que vive uno de sus mejores momentos. “(¿Estás soltera?) Sí, y también en una de las etapas más bonitas de mi vida”, señaló.

Mariana Vértiz y Pancho de Piérola terminan su relación amorosa

Si bien, Mariana Vértiz no brindó más detalles del fin de la relación o las razones detrás, expresó que por el momento permanece concentrada en su futuro, proyectos personales y tranquilidad. Cabe mencionar que tanto la influencer como el periodista llevaron un romance con perfil bajo.

“Enfocada en mi paz, mi crecimiento y todo lo que todavía quiero construir”, escribió la expareja de Gino Pesaressi. La noticia, además de que tomó por sorpresa a muchos, se dio luego de que Pancho de Piérola se viera envuelto en recientes controversias en redes.