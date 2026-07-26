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Keiko Fujimori: los ministerios que serán claves durante la gestión del nuevo gobierno fujimorista

La seguridad ciudadana, la crisis de las becas y la preparación frente al Fenómeno de El Niño marcarán los primeros desafíos del gabinete de Keiko Fujimori.

Fujimori buscará que su círculo ocupe carteras claves | Foto: difusión.
Fujimori buscará que su círculo ocupe carteras claves | Foto: difusión.
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Keiko Fujimori se prepara para asumir la Presidencia este 28 de julio. La mandataria fujimorista no llegará sola: se espera que su círculo de tecnócratas y aliados integre su primer gabinete ministerial. Para Fujimori, carteras como Interior, Economía y Educación —entre otras— serán claves desde los primeros meses de su gestión.

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En comunicación con La República, Eduardo Hernando Nieto, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que el nuevo gobierno de Fuerza Popular asume una enorme responsabilidad en la gestión de la seguridad ciudadana y la preparación frente al próximo Fenómeno de El Niño. Por ello, añadió a las carteras mencionadas otras como Producción y Transportes y Comunicaciones.

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Sobre la conformación del gabinete, Hernando Nieto consideró muy probable que ingresen al Ejecutivo figuras del entorno más cercano de Fujimori y descartó la posibilidad de un gabinete de ancha base.

"En las circunstancias actuales no resultaría adecuado para ella incluir ministros de izquierda o de centroizquierda —como Jorge Nieto, por ejemplo—, porque sin personas de confianza no podría actuar de manera rápida y eficaz. Al inicio de todo mandato hay un breve tiempo de expectativas y esto la favorece si quiere tener un gabinete abierto, pero dentro de la derecha no fujimorista".

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Interior

Gran parte de la campaña fujimorista se construyó bajo el lema "Perú con orden". La propuesta de aplicar una política de "mano dura" contra el crimen organizado fue una de las principales promesas de campaña de Fujimori. Por ello, la conducción del Ministerio del Interior será determinante para cumplir ese objetivo.

"Lo de 'mano dura' es un enunciado que depende de quién lo interprete, es decir, de qué sector ideológico provenga. Por ejemplo, en el caso de la derecha puede entenderse simplemente como el cumplimiento de la ley y del principio de autoridad; desde la izquierda, en cambio, podría verse como una amenaza a los derechos humanos", explica Hernando Nieto al referirse a las expectativas de los votantes de Fujimori.

Entre los nombres que suenan para asumir esta cartera figuran César Astudillo y Marco Miyashiro, ambos congresistas de Fuerza Popular durante el actual quinquenio.

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Educación

Keiko Fujimori llegará al poder en medio de una crisis del sistema de becas para estudiantes. El presupuesto destinado a programas como Beca 18 ha generado un desabastecimiento de estos beneficios, que permiten el desarrollo académico y profesional de cientos de jóvenes. Diversos sectores ya han solicitado que el nuevo gobierno revierta esta situación. En ese contexto, el Ministerio de Educación también tendrá un papel protagónico.

A la fecha, no queda del todo claro quién lideraría el Ministerio de Educación bajo un gobierno naranja. Hernando Nieto considera que este tema debe ser prioritario para la gestión entrante y sostiene que existen perfiles capaces de responder a esa urgencia.

"Tiene que hacerse una evaluación a fondo sobre el programa de becas y quizá replantear algunas políticas. Por ejemplo, poner más énfasis en carreras técnicas o que sean de utilidad inmediata para el país, como las ingenierías, sin que ello signifique dejar de impulsar otras disciplinas. En el país existen muchos especialistas en gestión pública que deberían ser tomados en cuenta al momento de replantear o reformular algunas políticas educativas", sostuvo.

El politólogo añade que resolver esta problemática no será sencillo, debido a las limitaciones presupuestales: "Son varios incendios los que se deben apagar, pero hay que priorizar. Probablemente esta será una de las tareas más difíciles de la nueva presidenta: decidir dónde enfocarse primero, teniendo en cuenta que los recursos nunca van a sobrar. Además, una deuda pendiente de todos los últimos gobiernos ha sido la infraestructura educativa, un aspecto que tampoco puede descuidarse", señaló.

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El Fenómeno de El Niño

Otra de las principales crisis que enfrentará Fujimori será el impacto del Fenómeno de El Niño. Autoridades meteorológicas ya han advertido que sus efectos podrían generar crisis hídricas en distintas zonas del país, especialmente en el norte. En 2017, este fenómeno ocasionó daños estimados en el equivalente al 1,6% del PBI peruano. Hernando Nieto sostiene que la respuesta deberá involucrar a varios sectores del Estado.

"En el caso del Fenómeno de El Niño, debería convocarse a un pequeño gabinete técnico que involucre a los ministerios más vinculados con la problemática: Economía, Defensa, Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Producción, liderados por el presidente del Consejo de Ministros y con el aporte de instituciones clave, como el CEPLAN, Defensa Civil y otras", indicó.

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En cuanto a los posibles integrantes del gabinete, uno de los nombres más mencionados para el Ministerio de Energía y Minas es Rafael Belaunde, exministro del sector y excandidato presidencial. Para Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli —quien representó a Fuerza Popular en el debate técnico sobre esta materia— figura entre los posibles candidatos.

Hernando Nieto señala que los técnicos elegidos para ocupar estos cargos deberán contar con experiencia comprobada y capacidad de respuesta.

"Deben ser personas con experiencia comprobada, técnicos en varios casos y con una trayectoria de resultados concretos. Además, deberán seguir el ritmo de la presidenta, quien probablemente mantendrá la línea marcada por su padre de estar presente en cualquier lugar del país donde ocurra una emergencia o problema que atender. Va a tratar de imponer un ritmo de trabajo muy intenso y los ministros que la acompañen deberán estar a ese nivel", concluyó.

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