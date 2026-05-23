Magaly Medina elogió a ambas participantes, destacando el talento de Fuster en la pasarela, sin querer hacer comparaciones directas entre las dos modelos. | Foto: captura/ATV

Magaly Medina elogió a ambas participantes, destacando el talento de Fuster en la pasarela, sin querer hacer comparaciones directas entre las dos modelos. | Foto: captura/ATV

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Luciana Fuster y Natalie Vértiz están a punto de cumplir uno de sus sueños más anhelados. El último viernes 22 de mayo, las exparticipantes de 'Esto es guerra' pasaron su casting en Estados Unidos para convertirse en ángeles de Victoria’s Secret 2026, al igual que otras destacadas modelos de otros países. Si bien ambas peruanas resaltaron en la pasarela, una lo hizo mejor que la otra.

En redes sociales, algunos aseguraron que Natalie Vértiz tuvo una correcta pasarela. Sin embargo, también dejó ver su nerviosismo. Asimismo, hubo quienes indicaron que Luciana Fuster brilló más en el casting de Victoria’s Secret 2026 debido a la experiencia que ha adquirido desde que se convirtió en Miss Perú.

Magaly Medina llena de elogios a Luciana Fuster

En su programa del viernes 22 de mayo, Magaly Medina sorprendió al elogiar a Luciana Fuster y Natalie Vértiz por haber sido parte del casting más reciente de Victoria’s Secret. Aunque no quiso comparar las pasarelas de las modelos peruanas, la presentadora de televisión admitió que la ex Miss Grand International destacó entre muchas.

“A mí me parece que la chica (Luciana) es bien desenvuelta en una pasarela y lo hace bien. No quiero comparar a Natalie (Vértiz) con Luciana Fuster, porque creo que son dos estilos diferentes, pero Luciana tiene a su favor que acaba de estar paseándose por 20 mil pasarelas, cuando llevó la corona del Miss Grand International”, expresó la Urraca.

Asimismo, la conductora de 'Magaly TV: la firme' sostuvo que Luciana Fuster brilló entre muchas candidatas y recalcó que le gustaría que una de las dos logre su objetivo. “Acá siempre destacamos que su paseo por pasarela es muy bueno. Tiene un estilo para desfilar que destaca entre el resto. Ojalá eso le sirva y ojalá que alguna de las dos sea elegida como ‘ángel’. Es lo que vale finalmente”, concluyó.

“Natalie es más elegante y con presencia”, “Luciana Miss Grand, Natalie no pasó ni la primera ronda en Miss Universo”, “Magaly siempre reconoce lo que es bueno”, “¿Magaly hablando bien de Luciana?, omg”, “Desde sus inicios, cuando se presentó Natalie para Miss Universo, no me gustó su pasarela, ni ahora la verdad” y “Una cosa es modelar y otra es caminar. Luciana modela”; fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de TikTok.