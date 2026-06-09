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Gabriela Herrera rompe en llanto al sentirse excluida por Pamela López y su equipo en ‘La granja VIP Perú’: “¿Qué culpa tengo?”

Gabriela Herrera se siente aislada tras ser excluida de las conversaciones de Pamela López y Mónica Torres. A pesar de expresar su malestar, repitió que nunca ha traicionado ni perjudicado a sus compañeros.


El equipo de ‘La granja VIP Perú’ muestra tensiones a días de la final, con Diego Chávarri manifestando apoyo a Gabriela Herrera. Esto ha generado desencuentros con otros integrantes.
El equipo de ‘La granja VIP Perú’ muestra tensiones a días de la final, con Diego Chávarri manifestando apoyo a Gabriela Herrera. Esto ha generado desencuentros con otros integrantes. | Fotos: captura/Youtube
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A pocos días de la final de 'La granja VIP Perú', el equipo de los 'Reales' se ha mostrado dividido. Y, en su última conexión del lunes 8 de junio, Diego Chávarri dejó notar cierta preferencia hacia Gabriela Herrera y 'Cri Cri'. Eso generó molestia en Pamela López, Paul Michael y Mónica Torres. La actriz peruana fue quien se sintió más afectada por las palabras del 'Diablito' porque creía que eran amigos de verdad.

Tras las declaraciones de Diego Chávarri, Pamela López, Paul Michael y Mónica Torres increparon a Gabriela Herrera y 'Cri Cri' por armar un grupo dentro de los 'Reales'. Al ser encarados, ellos negaron que hayan traicionado al equipo; sin embargo, sus compañeros no habrían creído completamente en sus palabras.

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Gabriela Herrera se siente aislada de los 'Reales'

Este martes 9 de junio, Gabriela Herrera, quien estuvo en coqueteos con Diego Chávarri en 'La granja VIP Perú', lamentó el comportamiento de Pamela López, Paul Michael y Mónica Torres al excluirla de sus conversaciones, tanto en la cocina como en la granja. Según la bailarina, ella no tiene la culpa de que el exfutbolista la apoye más que a otros y dejó en claro que nunca traicionó al equipo.

“Yo no soy hipócrita. Estoy estresada. ¿Cómo no me van a querer hablar? Por eso me fui a dormir ”, dijo entre lágrimas. “(...) Empezaron a hacer el desayuno y a conversar los tres. Bueno, yo no tengo problemas, no me hago paltas. Pero cómo hablas con alguien (Shirley) que tiene miedo porque está sola que con alguien que ha sido tu equipo porque alguien (Diego) que está fuera dice algo porque se le pega la gana”, comentó a 'Cri Cri'.

Asimismo, Gabriela Herrera indicó que ella no tiene la culpa de que Diego Chávarri no haya logrado un vínculo cercano con Mónica Torres. “Yo qué tengo culpa de eso, no entiendo. ¿Qué voy a decirle? ‘Oye, ¿por qué dices esto?’. O sea, es lo que él quiera sentir, es lo que él quiera decir, si quiere llevarse bien con él y con él y tal vez con ella no no quiere. No es un problema de nosotros”, añadió desencajada.

Finalmente, la exparticipante de 'Combate' aclaró que nunca hizo nada para perjudicar a Paul Michael o Pamela López. “Obviamente todos queremos el premio, pero mi ambición no llega al punto de pelearme con mi equipo. Nunca me voy a pelear con nadie por el premio”, concluyó.

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