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Flor Ortola expone a Renato Rossini Jr. tras coqueteos en ‘La granja VIP’: “Me preguntó si tendría interés de una relación abierta”

Flor Ortola, panelista de 'La granja VIP Perú', admitió que mantiene un vínculo cercano con Renato Rossini Jr., pero rechaza formalizar su relación. Ambos prefieren salir sin compromisos.


La argentina describe su conexión con Rossini como positiva, y menciona que han hablado sobre la posibilidad de mantener una relación abierta, disfrutando de conocer a otras personas.
La argentina describe su conexión con Rossini como positiva, y menciona que han hablado sobre la posibilidad de mantener una relación abierta, disfrutando de conocer a otras personas. | Fotos: captura/Youtube
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En su calidad de panelista de 'La granja VIP Perú', la argentina Flor Ortola interactuó en varias ocasiones con los panelistas del reality de convivencia. Así nació un estrecho vínculo con Renato Rossini Jr. Tras su repentina eliminación, lo primero que hicieron fue intercambiar sus números telefónicos. Luego, la joven contó que habían salido, pero que aún no se habían besado.

En una reciente entrevista, la modelo argentina afirmó que está en 'saliditas' con Renato Rossini Jr., pero negó que estén a punto de formalizar. Es todo lo contrario. Según Flor Ortola, prefieren salir sin ningún tipo de compromiso.

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Flor Ortola y Renato Rossini Jr. no quieren nada serio

Flor Ortola, una de las mejores amigas de Alejandra Baigorria, afirmó que tanto ella como el hijo del actor Renato Rossini tienen las cosas claras. Incluso, el influencer le habría propuesto tener una relación abierta; es decir, ambos tienen la libertad de conocer a otras personas.

“Nos estamos conociendo, él tiene una visión muy parecida a la mía, me agrada estar soltera, conocer gente, no estoy con intenciones de tener una relación. Incluso, Renato me preguntó si tendría el interés de tener una relación abierta con un hombre y le dije que sí”, expresó la conductora del streaming ‘Sin más que decir’.

Por otro lado, Flor Ortola se refirió a su ampay con Carlos Alcántara, con quien fue captada en un restaurante mientras cenaban tras asistir al concierto de Soda Stereo. “Súper buena onda. En condición de amiga. Salgo a cenar, a conciertos. Súper buena onda, la pasamos súper lindo”, manifestó para Trome.

Según la argentina, Carlos Alcántara tiene todo el derecho de vivir su soltería. “Él tiene amigas y está solo, está haciendo sus cosas, en plan buena onda. Él está empezando con la noche y yo, maestra de la noche. Le estoy dando unos tips. Como amigos. Me parece increíble que esté disfrutando. Me dice que no sale mucho como pareciera. Buena onda”, agregó.

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