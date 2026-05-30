César BK se reencuentra con Gabriela Herrera en 'La granja VIP Perú', generando gran expectación entre los seguidores del reality de Panamericana Televisión. | Foto: captura Youtube

César BK se reencuentra con Gabriela Herrera en 'La granja VIP Perú', generando gran expectación entre los seguidores del reality de Panamericana Televisión. | Foto: captura Youtube

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La noche del último viernes 29 de mayo, César BK fue el artista invitado de 'La granja VIP Perú', donde se reencontró con su expareja Gabriela Herrera. El cantante y la bailarina se vieron las caras en la casa hacienda donde se graba el reality de convivencia de Panamericana Televisión, luego de que Shirley Arica contara que la rubia le hizo brujería a su exnovio para frenar su carrera en México.

A través de las redes sociales de 'La granja VIP Perú', se anunció la visita de César BK al reality, por lo que las expectativas por el reencuentro eran altas. Lejos de ignorarlo, Gabriela Herrera se puso a bailar con sus compañeros y a disfrutar del repertorio de su expareja.

César BK se reencuentra con Gabriela Herrera

Cuando empezaron a sonar los primeros acordes de 'Hoy te voy a olvidar', la canción más famosa de César BK, Gabriela Herrera no pudo ocultar su sorpresa. Sin embargo, una vez que el cantante empezó su presentación, ella se puso a cantar, bailar y sonreír pese a la incómoda situación. Eso generó que en redes sociales la felicitaran por mantenerse tranquila.

Cabe indicar que en los últimos días, César Augusto Bernales Koc se encargó de enviar ciertas indirectas contra Gabriela Herrera, luego de que Shirley Arica contara a nivel nacional que la bailarina le habría hecho brujería al cantante, cuando él estaba a punto de viajar a México para hacer carrera fuera del Perú.

Ante las declaraciones de Arica, el artista tacneño compartió un video en el que aparece bailando con el fondo musical de una de sus canciones. En el texto que acompaña el clip, César BK hace referencia al reality de convivencia de Panamericana Televisión, donde participa Gabriela Herrera.

“Quién diría que una granja en mi país terminaría poniendo las cosas en su lugar”, escribió César BK, quien luego se encargó de hacer campaña a favor de Shirley Arica y de las demás integrantes de las ‘Víboras’.