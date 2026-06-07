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Diego Chávarri sorprende al confesar si le gusta Gabriela Herrera tras ser eliminado de 'La Granja VIP Perú': "Tuve más afinidad..."

Las palabras de Diego Chávarri sobre Gabriela Herrera generaron dudas en los conductores del post-show de 'La Granja VIP Perú', quienes le recordaron sus momentos junto a la bailarina.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera generaron especulaciones sobre un romance dentro de 'La Granja VIP Perú'.
Diego Chávarri y Gabriela Herrera generaron especulaciones sobre un romance dentro de 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/Panamericana TV/Instagram
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Diego Chávarri rompió su silencio sobre Gabriela Herrera y reveló si llegó a sentirse atraído por ella durante su participación en 'La Granja VIP Perú'. Tras ser eliminado del reality de Panamericana TV, el exfutbolista enfrentó una pregunta directa sobre la bailarina, con quien compartió numerosos momentos que alimentaron especulaciones sobre un posible vínculo e incluso generaron la reacción de Thalía Bentín, su entonces pareja.

Sin rodeos, Chávarri reconoció haber tenido afinidad con Herrera; no obstante, descartó cualquier atracción hacia ella. Sus declaraciones despertaron dudas entre los conductores del post-show, quienes recordaron los gestos y acercamientos que tuvo con Gabriela dentro del programa.

PUEDES VER: Diego Chávarri es eliminado de 'La granja VIP Perú' y se despide a un paso de la final

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Diego Chávarri habla sobre Gabriela Herrera

“No me gusta Gabriela. Yo no la veo como una persona que me gusta. Me cae bien, me cae chévere. Es con quien tuve más afinidad después de 'Cri Cri'... Como le dije en algún momento a Gabriela, si no hubieran pasado esas cosas, de verdad tendríamos una amistad bien chévere”, afirmó Diego Chávarri ante la interrogante de Ric La Torre, conductor del espacio digital de ‘La Granja VIP Perú’.

Luciana Roy, la otra presentadora, no dejó pasar la oportunidad y le recordó que incluso había confesado su atracción hacia Gabriela escribiéndole en un vaso. Ante ello, el exfutbolista aseguró no recordar esa situación en particular. Además, aclaró que sus gestos no respondían únicamente al formato televisivo y admitió que pudieron darse momentos fuera de su control, como la confesión mutua que ambos compartieron una noche.

“No hago nada por reality. Yo soy como soy. No voy a poner excusas, pero sí entiendo y creo que pudo haber sido después de una fiesta, hemos estado conversando…. Obviamente, la convivencia, que te lleves bien con una persona, lo pueden llevar por un lado que no es, como ya nos dimos cuenta de que no es, porque simplemente somos amigos. Y se pueden haber dicho cosas que las puedes decir si no estaban en la situación que estaba yo”, manifestó, aludiendo a su relación con Thalía Bentín.

Finalmente, Chávarri reconoció que en el momento de su confesión pudo haber confundido las cosas, aunque luego comprendió que no sentía nada por Herrera.

“No debió decirse ni nada, pero se dijo. Me imagino que si se dijo era también porque en ese momento pude haber confundido las cosas con que de repente me gustaba o sentir una atracción por ella que después me di cuenta que no, que simplemente era algo del momento y se había dicho sin tener que decirse”, sentenció.

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