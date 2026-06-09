La relación de Samahara y Youna llega a su fin tras coqueteos con Renato Rossini Jr. Lobatón revela que, a pesar del amor que se tienen, la distancia complicó su unión.

La relación de Samahara y Youna llega a su fin tras coqueteos con Renato Rossini Jr. Lobatón revela que, a pesar del amor que se tienen, la distancia complicó su unión.

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Hace unos meses, Samahara Lobatón y Youna se comprometieron a larga distancia cuando ella participaba en 'La granja VIP Perú'. Sin embargo, debido a sus coqueteos con Renato Rossini Jr., el joven decidió poner fin a su relación. Una vez que ella salió del reality, ambos tuvieron una conversación en la que llegaron a la conclusión de que lo mejor era separarse.

Este 9 de junio, Samahara Lobatón acudió al pódcast 'Q'Bochinche!' para hablar de su participación en la primera temporada de 'La granja VIP Perú', de sus compañeros del reality y también de cuál es su situación sentimental. Fue allí que confirmó que ya no pasará a la fila de casadas.

Samahara revela que no se casará con Youna

Durante una charla con Samuel Suárez y Ric La Torre, Samahara Lobatón se mostró triste al confirmar que no habrá boda con el padre de su primera hija. “No me voy a casar. Youna sabe que yo lo amo muchísimo y yo sé el amor que él me tiene. Es maravilloso tener un compañero tan bello en mi vida. Él y yo siempre vamos a ser una familia. Y siempre lo voy a apoyar. Siempre vamos a seguir trabajando juntos”, comentó la hija de Melissa Klug.

Sin embargo, Lobatón Klug no descartó que en unos años puedan terminar juntos. “El probablemente sea el amor de mi vida y en algún momento se pueda dar algo. Esperamos los dos que sea cuando ya estemos más tranquilos. Por el momento, yo me quedo en Perú y él en Estados Unidos. Es complicado para ambos tener una relación a larga distancia. Ya lo hemos intentado, no ha funcionado. No quiero hacerle daño ni que él me haga daño. Y llevar una buena relación con él es lo que más quiero. No quiero que se muera lo que él y yo tenemos. Me da ganas de llorar”, sostuvo. “No creo que no suceda, pero no es ahorita”, añadió entre lágrimas.

Asimismo, Samahara Lobatón aseguró que Youna, además de ser el padre de su hija, la une un fuerte vínculo amical. “Somos una familia, él es mi amigo fuera de que yo tenga una relación con él, él es mi amigo, siempre va a ser mi amigo, puedo contarle lo que yo quiera, él me va a dar una buena dirección bajo su pensamiento. No quiero tener la guerra que tenía antes con él. No quiero que él y yo seamos dos completos desconocidos. Lo que quiero es tenerlo en mi vida. Pero él y yo en estos momentos no podemos ser una familia, no podemos ser una pareja. Y creo que lo más maduro es decir: ‘hasta aquí llegó’. (...) Me da pena porque sé que nosotros nos amamos mucho y ser responsable afectivamente es difícil hoy en día. Yo he pasado por tanto y de verdad que serlo y que él lo sea conmigo, duele, pero es lo mejor”, concluyó sobre el tema.