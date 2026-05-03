HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Examiga de Gabriela Herrera revela que ella se involucró con su esposo y difunde video de los dos besándose en su propia casa

Mayra Solari, examiga de Gabriela Herrera, asegura que la bailarina mantuvo una relación con su esposo en su casa de Miami y presenta un video como prueba contundente de la infidelidad.

Gabriela Herrera también fue acusada de meterse en la relación de Diego Chávarri con Thalía Bentin. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Gabriela Herrera también fue acusada de meterse en la relación de Diego Chávarri con Thalía Bentin. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Compartir

La polémica en torno a Gabriela Herrera continúa creciendo tras nuevas acusaciones que la vinculan con una supuesta relación extramatrimonial. Esta vez, es su examiga Mayra Solari quien decidió hablar públicamente y confirmar que la bailarina habría mantenido un vínculo con su esposo mientras se hospedaba en su vivienda en Miami, Estados Unidos.

El caso ha cobrado relevancia luego de que Herrera fuera señalada en el reality 'La granja VIP' con calificativos como “roba maridos”, situación que ella ha rechazado reiteradamente. Sin embargo, las declaraciones de Solari, sumadas a la difusión de un video donde se vería a ambos besándose, han reavivado el debate en redes sociales y programas de espectáculos.

PUEDES VER: Gabriela Herrera pide perdón a Thalía Bentin, novia de Diego Chávarry, tras ser expuesta en ‘La granja VIP’ por coqueteos: “No va a pasar nada”

lr.pe

Mayra Solari acusa a Gabriela Herrera de involucrarse con su esposo

La examiga de Gabriela Herrera durante varios años decidió romper su silencio en el programa digital 'Q' Bochinche', donde expuso detalles de la presunta traición. Según relató, la relación entre la exparticipante de 'El gran show' y su esposo habría ocurrido mientras ella confiaba en la bailarina, quien se alojaba en su casa ubicada en Miami.

Durante su intervención, Solari también desmintió versiones que circulaban sobre su matrimonio. Aclaró que su unión no fue por conveniencia migratoria, como se había especulado en algunos espacios mediáticos. “Están diciendo que yo me casé por papeles y eso no es verdad porque mi esposo es cubano. No me interesa obtener ese pasaporte”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que, independientemente de las circunstancias de su relación, considera que la actitud de Gabriela Herrera fue inapropiada. “Aunque hubiera sido así, nadie tiene por qué involucrarse con la pareja de otra persona”, agregó, marcando su postura frente a la controversia.

PUEDES VER: Gabriela Herrera desata polémica con inédita confesión entre copas tras coqueteos con Diego Chávarri: "Robo lo que se deja robar"

lr.pe

Examiga de Gabriela Herrera expone video privado de ella y su esposo en el que se besan

Uno de los elementos que ha intensificado la polémica es la existencia de un video que, según Mayra Solari, probaría el vínculo entre su esposo y Gabriela Herrera. De acuerdo con su testimonio, el material le fue enviado por al menos tres personas distintas y mostraría a ambos en actitud afectuosa dentro de la vivienda en Miami.

Solari aseguró que el registro incluso habría sido grabado por la propia Herrera y difundido en redes sociales, lo que facilitaría su identificación. “Ella se quedó con él y se grabó en la casa de él en Miami”, afirmó durante la entrevista televisiva.

Además, la examiga reveló que, tras confrontar a su esposo, este terminó admitiendo la relación. Según su versión, el hombre reconoció haber compartido tiempo con la bailarina en el inmueble, lo que reforzaría las acusaciones de infidelidad.

Notas relacionadas
Gabriela Herrera pide perdón a Thalía Bentin, novia de Diego Chávarry, tras ser expuesta en ‘La granja VIP’ por coqueteos: “No va a pasar nada”

Gabriela Herrera pide perdón a Thalía Bentin, novia de Diego Chávarry, tras ser expuesta en ‘La granja VIP’ por coqueteos: “No va a pasar nada”

LEER MÁS
Diego Chávarri se disculpa con su novia Thalía Bentin tras polémica conversación con Gabriela Herrera: "Es la mujer de mi vida"

Diego Chávarri se disculpa con su novia Thalía Bentin tras polémica conversación con Gabriela Herrera: "Es la mujer de mi vida"

LEER MÁS
Diego Chávarri ruega entre lágrimas que lo boten de 'La Granja VIP Perú' tras conocer que su novia vio sus coqueteos con Gabriela Herrera

Diego Chávarri ruega entre lágrimas que lo boten de 'La Granja VIP Perú' tras conocer que su novia vio sus coqueteos con Gabriela Herrera

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ethel Pozo se quiebra tras conmovedora despedida de Yaco Eskenazi en ‘La Granja VIP Perú’: "Perdóname por abandonarte"

Ethel Pozo se quiebra tras conmovedora despedida de Yaco Eskenazi en ‘La Granja VIP Perú’: "Perdóname por abandonarte"

LEER MÁS
Federico Salazar se sincera sobre su enfermedad de la próstata tras separación de Katia Condos: "Muchos no se revisan ni piden ayuda"

Federico Salazar se sincera sobre su enfermedad de la próstata tras separación de Katia Condos: "Muchos no se revisan ni piden ayuda"

LEER MÁS
Pamela Franco rompe en llanto en ‘Sábado Súper Star’ al hablar de la condición de su hija: “No pierdo la fe que algún día me diga mamá”

Pamela Franco rompe en llanto en ‘Sábado Súper Star’ al hablar de la condición de su hija: “No pierdo la fe que algún día me diga mamá”

LEER MÁS
Karen Dejo comparte momento especial con su mamá y desata revuelo por lo joven que luce: "Parece tu hermana"

Karen Dejo comparte momento especial con su mamá y desata revuelo por lo joven que luce: "Parece tu hermana"

LEER MÁS
Hija de 'Pompinchú' protagoniza bochornoso incidente en velorio del cómico y la retiran del lugar: "¿Qué quieren, hacer más show?"

Hija de 'Pompinchú' protagoniza bochornoso incidente en velorio del cómico y la retiran del lugar: "¿Qué quieren, hacer más show?"

LEER MÁS
La nueva imagen de Javier Masías: reapareció en público y reveló que perdió más de 40 kilos

La nueva imagen de Javier Masías: reapareció en público y reveló que perdió más de 40 kilos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025