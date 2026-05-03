La polémica en torno a Gabriela Herrera continúa creciendo tras nuevas acusaciones que la vinculan con una supuesta relación extramatrimonial. Esta vez, es su examiga Mayra Solari quien decidió hablar públicamente y confirmar que la bailarina habría mantenido un vínculo con su esposo mientras se hospedaba en su vivienda en Miami, Estados Unidos.

El caso ha cobrado relevancia luego de que Herrera fuera señalada en el reality 'La granja VIP' con calificativos como “roba maridos”, situación que ella ha rechazado reiteradamente. Sin embargo, las declaraciones de Solari, sumadas a la difusión de un video donde se vería a ambos besándose, han reavivado el debate en redes sociales y programas de espectáculos.

Mayra Solari acusa a Gabriela Herrera de involucrarse con su esposo

La examiga de Gabriela Herrera durante varios años decidió romper su silencio en el programa digital 'Q' Bochinche', donde expuso detalles de la presunta traición. Según relató, la relación entre la exparticipante de 'El gran show' y su esposo habría ocurrido mientras ella confiaba en la bailarina, quien se alojaba en su casa ubicada en Miami.

Durante su intervención, Solari también desmintió versiones que circulaban sobre su matrimonio. Aclaró que su unión no fue por conveniencia migratoria, como se había especulado en algunos espacios mediáticos. “Están diciendo que yo me casé por papeles y eso no es verdad porque mi esposo es cubano. No me interesa obtener ese pasaporte”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que, independientemente de las circunstancias de su relación, considera que la actitud de Gabriela Herrera fue inapropiada. “Aunque hubiera sido así, nadie tiene por qué involucrarse con la pareja de otra persona”, agregó, marcando su postura frente a la controversia.

Examiga de Gabriela Herrera expone video privado de ella y su esposo en el que se besan

Uno de los elementos que ha intensificado la polémica es la existencia de un video que, según Mayra Solari, probaría el vínculo entre su esposo y Gabriela Herrera. De acuerdo con su testimonio, el material le fue enviado por al menos tres personas distintas y mostraría a ambos en actitud afectuosa dentro de la vivienda en Miami.

Solari aseguró que el registro incluso habría sido grabado por la propia Herrera y difundido en redes sociales, lo que facilitaría su identificación. “Ella se quedó con él y se grabó en la casa de él en Miami”, afirmó durante la entrevista televisiva.

Además, la examiga reveló que, tras confrontar a su esposo, este terminó admitiendo la relación. Según su versión, el hombre reconoció haber compartido tiempo con la bailarina en el inmueble, lo que reforzaría las acusaciones de infidelidad.