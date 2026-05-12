HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
EN VIVO

Lourdes Flores revela que Keiko pidió no indultar a Alberto Fujimori | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Christian Cueva denuncia a la madre de Pamela López tras prohibirle ver a su hija que estaba enferma: "Presentamos demanda de tenencia"

Christian Cueva busca la tenencia de sus hijos y acusa a Betthy Solórzano, la madre de su expareja, de violencia psicológica y alienación parental. Pamela López está incomunicada en 'La Granja VIP'.

El futbolista Christian Cueva presentó denuncia mientras Pamela López está internada en reality de televisión.
El futbolista Christian Cueva presentó denuncia mientras Pamela López está internada en reality de televisión. | Foto: composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Christian Cueva ha decidido dar un paso firme en la búsqueda de la tenencia de sus hijos, fruto de su relación con Pamela López. Mientras la madre de los menores permanece aislada en el reality ‘La Granja VIP Perú’, el futbolista apareció por primera vez en el set de ‘Amor y Fuego’, donde ofreció revelaciones sobre su expareja y la situación de los pequeños, actualmente bajo el cuidado de su abuela materna, Betthy Solórzano.

Entre sus declaraciones más contundentes destacó la denuncia presentada contra la mamá de López, luego de que —conforme relató— le impidiera ver a su hija para trasladarla a una clínica, pese a que la menor atravesaba problemas de salud.

PUEDES VER: Christian Cueva afirma que sus hijos con Pamela López vivieron alienación parental y sorprende al mostrar prueba en ‘Amor y Fuego’

lr.pe

“No me dejaron verla”: Christian Cueva acusa a la madre de Pamela López de prohibirle ver a su hija que estaba enferma

En ‘Amor y Fuego’, Christian Cueva relató lo ocurrido el sábado 10 de mayo con su hija. Según afirmó, recibió una llamada sobre su estado de salud y la necesidad de llevarla a una clínica; sin embargo, al llegar a la vivienda no le permitieron verla. “Regresé el sábado para ver el tema de mis hijos. Entra una llamada del doctor Zamora al doctor Zamir (Villaverde) diciéndole que mi hija estaba mal de salud y que necesitaban para una clínica. Cuando Zamir me dice, inmediatamente dije: ‘Voy a verla, yo llevo a mi hija a la clínica’. Llegué y no me dejaron verla”, aseguró. Su abogada añadió: “Quería que transfiera, nada más”.

En esa línea, la representante explicó que al negarle el acceso solicitaron apoyo policial y acudieron a la comisaría de Orrantia para denunciar a la madre de Pamela López, a quien acusaron de violencia psicológica y alienación parental. “Le negó el acceso. Lamentablemente no es la primera vez que hace esto y, además, manda a la menor a decirle ‘Papá no te quiere ver’. Después, el Dr. Gino manifiesta que supuestamente la niña le tiene miedo al papá, lo cual es contradictorio porque Christian ha mostrado en videos que comparte con sus hijos y todo está bien. Consideramos que esto es violencia psicológica y alienación parental ejercida también por la madre de la señora Pamela López en agravio de los menores y contra Christian”. Finalmente, Cueva agregó: “No solamente conmigo, mis padres también”.

PUEDES VER: Christian Cueva habla por primera vez sobre polémica foto con Rosangela Espinoza en cuarto de un hotel: “Asumo mis errores”

lr.pe

Christian Cueva presenta demanda de tenencia de sus hijos

En una entrevista posterior con Atenas Televisión, al ser consultado sobre la denuncia contra la abuela materna de sus hijos, Cueva enfatizó que ellos son su principal preocupación. “He tomado esta acción porque me siento preocupado, triste, porque no se me permite ver a mis hijos aun teniendo régimen de visitas. Ha llegado a un límite. La preocupación más grande son mis hijos”, señaló, recordando el episodio en el que le prohibieron ver a su hija enferma.

En ese contexto, su abogado Zamir Villaverde reveló que presentaron una demanda de tenencia. “Hemos presentado una demanda de tenencia para que Christian pueda tener a sus hijos con más fluidez y pueda estar con ellos. Si bien tiene un régimen de visita, lamentablemente no se está cumpliendo. Por eso nos apersonamos a la comisaría de San Isidro para presentar la respectiva denuncia por violencia psicológica y alienación parental contra la señora Betty Solórzano, mamá de Pamela López, con apoyo policial”, indicó, agregando que el jueves 7 de mayo tampoco les permitieron ver a los menores.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Christian Cueva habla por primera vez sobre polémica foto con Rosangela Espinoza en cuarto de un hotel: “Asumo mis errores”

Christian Cueva habla por primera vez sobre polémica foto con Rosangela Espinoza en cuarto de un hotel: “Asumo mis errores”

LEER MÁS
Christian Cueva rompe su silencio sobre las agresiones a Pamela López y hace preocupante confesión: “Me equivoque”

Christian Cueva rompe su silencio sobre las agresiones a Pamela López y hace preocupante confesión: “Me equivoque”

LEER MÁS
Christian Cueva afirma que sus hijos con Pamela López vivieron alienación parental y sorprende al mostrar prueba en ‘Amor y Fuego’

Christian Cueva afirma que sus hijos con Pamela López vivieron alienación parental y sorprende al mostrar prueba en ‘Amor y Fuego’

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Makanaky es detenido por la policía por caso vinculado a Jonathan Maicelo y mánager se pronuncia: "Le ha salido su requisitoria"

Makanaky es detenido por la policía por caso vinculado a Jonathan Maicelo y mánager se pronuncia: "Le ha salido su requisitoria"

LEER MÁS
Melcochita es ampayado muy cariñoso con joven de 22 años en discoteca: pasaron la noche juntos

Melcochita es ampayado muy cariñoso con joven de 22 años en discoteca: pasaron la noche juntos

LEER MÁS
Actor Brando Gallesi, exfigura de América Televisión, impacta al pedir dinero tras quedarse sin ahorros: “No estoy pidiendo mucho”

Actor Brando Gallesi, exfigura de América Televisión, impacta al pedir dinero tras quedarse sin ahorros: “No estoy pidiendo mucho”

LEER MÁS
Christian Cueva afirma que sus hijos con Pamela López vivieron alienación parental y sorprende al mostrar prueba en ‘Amor y Fuego’

Christian Cueva afirma que sus hijos con Pamela López vivieron alienación parental y sorprende al mostrar prueba en ‘Amor y Fuego’

LEER MÁS
Christian Cueva habla por primera vez sobre polémica foto con Rosangela Espinoza en cuarto de un hotel: “Asumo mis errores”

Christian Cueva habla por primera vez sobre polémica foto con Rosangela Espinoza en cuarto de un hotel: “Asumo mis errores”

LEER MÁS
Karen Schwarz llora al dejar a sus hijas en su primer día de clases en España y Ezio Oliva se sincera: "Ha sido un proceso duro"

Karen Schwarz llora al dejar a sus hijas en su primer día de clases en España y Ezio Oliva se sincera: "Ha sido un proceso duro"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025