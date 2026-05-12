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Christian Cueva ha decidido dar un paso firme en la búsqueda de la tenencia de sus hijos, fruto de su relación con Pamela López. Mientras la madre de los menores permanece aislada en el reality ‘La Granja VIP Perú’, el futbolista apareció por primera vez en el set de ‘Amor y Fuego’, donde ofreció revelaciones sobre su expareja y la situación de los pequeños, actualmente bajo el cuidado de su abuela materna, Betthy Solórzano.

Entre sus declaraciones más contundentes destacó la denuncia presentada contra la mamá de López, luego de que —conforme relató— le impidiera ver a su hija para trasladarla a una clínica, pese a que la menor atravesaba problemas de salud.

“No me dejaron verla”: Christian Cueva acusa a la madre de Pamela López de prohibirle ver a su hija que estaba enferma

En ‘Amor y Fuego’, Christian Cueva relató lo ocurrido el sábado 10 de mayo con su hija. Según afirmó, recibió una llamada sobre su estado de salud y la necesidad de llevarla a una clínica; sin embargo, al llegar a la vivienda no le permitieron verla. “Regresé el sábado para ver el tema de mis hijos. Entra una llamada del doctor Zamora al doctor Zamir (Villaverde) diciéndole que mi hija estaba mal de salud y que necesitaban para una clínica. Cuando Zamir me dice, inmediatamente dije: ‘Voy a verla, yo llevo a mi hija a la clínica’. Llegué y no me dejaron verla”, aseguró. Su abogada añadió: “Quería que transfiera, nada más”.

En esa línea, la representante explicó que al negarle el acceso solicitaron apoyo policial y acudieron a la comisaría de Orrantia para denunciar a la madre de Pamela López, a quien acusaron de violencia psicológica y alienación parental. “Le negó el acceso. Lamentablemente no es la primera vez que hace esto y, además, manda a la menor a decirle ‘Papá no te quiere ver’. Después, el Dr. Gino manifiesta que supuestamente la niña le tiene miedo al papá, lo cual es contradictorio porque Christian ha mostrado en videos que comparte con sus hijos y todo está bien. Consideramos que esto es violencia psicológica y alienación parental ejercida también por la madre de la señora Pamela López en agravio de los menores y contra Christian”. Finalmente, Cueva agregó: “No solamente conmigo, mis padres también”.

Christian Cueva presenta demanda de tenencia de sus hijos

En una entrevista posterior con Atenas Televisión, al ser consultado sobre la denuncia contra la abuela materna de sus hijos, Cueva enfatizó que ellos son su principal preocupación. “He tomado esta acción porque me siento preocupado, triste, porque no se me permite ver a mis hijos aun teniendo régimen de visitas. Ha llegado a un límite. La preocupación más grande son mis hijos”, señaló, recordando el episodio en el que le prohibieron ver a su hija enferma.

En ese contexto, su abogado Zamir Villaverde reveló que presentaron una demanda de tenencia. “Hemos presentado una demanda de tenencia para que Christian pueda tener a sus hijos con más fluidez y pueda estar con ellos. Si bien tiene un régimen de visita, lamentablemente no se está cumpliendo. Por eso nos apersonamos a la comisaría de San Isidro para presentar la respectiva denuncia por violencia psicológica y alienación parental contra la señora Betty Solórzano, mamá de Pamela López, con apoyo policial”, indicó, agregando que el jueves 7 de mayo tampoco les permitieron ver a los menores.