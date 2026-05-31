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Hija mayor de Melissa Klug anuncia que esta embarazada y muestra por primera vez su pancita: “Ahora seremos tres”

A sus 26 años, la abogada Gianella Marquina Klug sorprendió al confirmar que se convertirá en madre por primera vez. Melissa Klug mostró su felicidad públicamente.  

Gianella Marquina Klug es hija de Raúl Marquina y Melissa Klug. Foto: Composición LR/Instagram.
Gianella Marquina Klug es hija de Raúl Marquina y Melissa Klug. Foto: Composición LR/Instagram.
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Gianella Marquina Klug, hija de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su primer hijo a los 26 años. La egresada de Derecho compartió una emotiva publicación en redes sociales para dar a conocer la noticia, acompañada de imágenes de su ecografía, de su pancita y de tiernas fotografías junto a su pareja, aunque ambos optaron por no mostrar sus rostros.

“Después de tantas emociones, nervios y momentos que siempre atesoraré, hoy por fin les comparto nuestro pequeño y más lindo secreto”, escribió Gianella Marquina, hija del empresario Raúl Marquina, al anunciar su embarazo.

El mensaje de Gianella Marquina Klug anunciando estar embarazada. Foto: Instagram.

El mensaje de Gianella Marquina Klug anunciando estar embarazada. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, sorprende al confirmar que ya convive con su pareja: ''Me prepara lomo saltado''

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Gianella Marquina Klug anuncia su embarazo a los 26 años  

Gianella Marquina decidió compartir la noticia de su embarazo a través de su cuenta oficial de Instagram con un conmovedor mensaje acompañado de un collage de fotos. La publicación rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores y figuras de la farándula; hasta se convirtió en viral.

“Empieza una nueva etapa en nuestra vida. Ahora en casita seremos tres, y no podemos estar más felices por la llegada del bebé. Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses”, señaló la abogada.  

Luego, sostuvo que no espera la hora de tener a su pequeña en sus brazos. “Realmente ha sido de locos, pero en el sentido más bonito. Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los ángeles y mi angelita (su bisabuela), que estoy segura de que me lo envió con mucho amor. Te amamos y esperamos con muchas ansias, mi pequeño amor”, finalizó.

PUEDES VER: Hija mayor de Melissa Klug anuncia que inició proceso para congelar sus óvulos: “Ya no falta nada”

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¿Cómo reaccionó Melissa Klug al enterarse de que será abuela otra vez?

Tras el anuncio de Gianella Marquina sobre su primer embarazo, Melissa Klug reaccionó de inmediato y no dudó en expresar públicamente su felicidad. La empresaria compartió la publicación de su hija mayor en sus historias en Instagram y celebró que se convertirá en abuela por cuarta vez. “Mi corazón explota a mil”, escribió la pareja del futbolista Jesús Barco.

Además, Melissa dedicó un cariñoso mensaje a la futura pareja de padres, mostrando su felicidad por esta nueva etapa: “Los amooooo”, escribió la popular ‘Blanca de Chucuito”.  

 

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