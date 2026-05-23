Pamela López expresó su anhelo de mejorar su situación y poder sacar adelante a sus hijos sin depender de su expareja. | Foto: captura Youtube

Pamela López expresó su anhelo de mejorar su situación y poder sacar adelante a sus hijos sin depender de su expareja. | Foto: captura Youtube

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Pamela López se volvió a quebrar en 'La granja VIP Perú' al recordar la disputa que mantiene con su aún esposo Christian Cueva por la manutención de sus hijos. La ahora influencer aseguró que le gustaría tener una mejor situación económica para no tener que pedirle nada al futbolista peruano. Asimismo, recordó todo lo que vivió en su relación a causa de sus infidelidades.

"Me dan ganas de mandar todo a la mier... y decirle ‘quédate con toda tu pensión, con todo lo que tú quieres, con tus artimañas, con todas las cosas’. Y sacar adelante a mis hijos solos", expresó Pamela López, quien fue consolada por su novio Paul Michael.

Pamela López recuerda infidelidades de Cueva

En otro momento, Pamela López recordó lo mal que se sentía por las supuestas múltiples infidelidades de Christian Cueva. Sin embargo, no tenía fuerzas para dejarlo y continuar con su vida. A pesar de todo, sostuvo que Dios escuchó sus oraciones y le dio la fuerza para separarse del padre de sus hijos.

"Miraba el espejo llorando en alguna crisis que me pasaba cuando me trataba mal y decía ‘Pamela, ¿por qué no puedes dejarlo? ¿Qué te falta, Pamela? ¿Qué te falta para dejarlo?".

"Deja a ese hombre, ese hombre no te ama. Ese hombre no te va a valorar, no te va a respetar’. Y mi otro yo me respondía, decía, ‘¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo empiezas tu vida? ¿Qué tienes? ¿Qué has logrado? No has acabado tu carrera. No tienes talento, no sabes hacer nada más que cuidar a tus hijos, darle de mamar, cambiar para allá, limpiar’", manifestó entre lágrimas.

Sus palabras hicieron que algunas personas se solidarizaran con ella; sin embargo, otros usuarios la cuestionaron por no dejar de llorar en 'La granja VIP'. "La estrategia más barata, dar pena al público", "Si no has vivido eso, no juzgues, no critiques, no opines", "Jamás podría incentivar el odio hacia una mujer que ha sufrido tanto y que sigue dañada, ojalá pueda sanar Pamela, mereces ser feliz" y "Yo también viví eso, yo dejé de trabajar muchos años por cuidar de mi esposo e hijos y, cuando me quería separar, no sabía por dónde empezar, sentía que sin él no iba poder" fueron algunos de los comentarios que dejaron en TikTok.