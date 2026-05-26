A pocas semanas de la final de 'La granja VIP Perú', Mónica Torres expresa su descontento porque no valoraron su sacrificio. | Fotos: captura/Youtube

A pocas semanas de la final de 'La granja VIP Perú', Mónica Torres expresa su descontento porque no valoraron su sacrificio. | Fotos: captura/Youtube

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A pocas semanas de la gran final de la primera temporada de 'La granja VIP Perú', el grupo de los 'Reales' se reunió en la cocina para analizar las estrategias para la nueva gala de eliminación del sábado 30 de mayo. Mónica Torres, quien se sacrificó la semana pasada y entró a la placa de nominados, se mostró incómoda con sus compañeros porque esta semana nadie quería ofrecerse y varios señalaron que el nominado debía elegirse por sorteo.

Pamela López, Paul Michael, Diego Chávarri, 'Cri Cri' y Gabriela Herrera coincidieron en que todos deberían entrar al sorteo para elegir al nuevo nominado, incluida Mónica Torres. La actriz, algo confundida y decepcionada, indicó que lo más justo era que a ella no la tomaran en cuenta en el sorteo.

Pamela López increpa a Mónica Torres con fuerte acusación

El último lunes 25 de mayo, frente a todos los integrantes de los 'Reales', Pamela López insinuó que Mónica Torres se ha acercado mucho a las 'Víboras' con la intención de evitar que la nominen. Esa afirmación hizo que la actriz peruana se indignara y terminara por irse a su cama.

"Honestamente y te lo digo abiertamente, siento y se lo he dicho a Paul (Michael) que ya siento que cada quien juega su juego. De repente me equivoco, sin embargo yo en ti observo cosas que nada que ver. Le digo a Paul: ‘ya empezaron a jugar cada quien su juego y no quieren ser nominados y por eso que estamos con eso de la cera’", mencionó Pamela López, en referencia a que Pati Lorena se ofreció a depilar a la actriz.

"¿Te parece mal que yo agarre lo de la cera o cosas así?", preguntó Torres. Ante ello, Pamela López respondió que los integrantes del grupo no deberían mostrarse tan cercanos a Shirley Arica, Pati Lorena y Samahara Lobatón. "No hay que serlo, sino parecerlo", añadió la aún esposa de Christian Cueva.

Pamela López hizo llorar a Mónica Torres por fuerte acusación

Tras las palabras de López, la actriz cómica se fue al cuarto de 'La granja VIP Perú' y minutos después Pamela la alcanzó. En un principio, la influencer sostuvo que no quiso hacerla sentir mal, pero no entendía por qué tenía buena onda con las 'Víboras'. Además, para tranquilizar a Mónica, se ofreció a ser enviada a la placa de nominación, lo que hizo que la actriz se sintiera peor.

"Ya, ya, ya… Perdóname, Pamela, pero en serio me estás haciendo sentir peor porque me estás haciendo sentir cobarde porque ahora yo soy la que pido una cos", dijo entre lágrimas. "Solo pedí una cosa, nada más. Está bien. No quieren, no quieren. Papelito, papelito. Voy a hacer todo lo que ustedes digan. Que no les hable, no les hablo. Si no quieren que cocine, no cocino. Ya no hago nada. No hago nada. En serio, me duele", añadió.