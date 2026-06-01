Paloma Fiuza no calla más y revela la verdadera situación de Mario Hart con Korina Rivadeneira: "Están terminando su relación"
La modelo brasileña Paloma Fiuza sorprendió al público al referirse al estado sentimental del piloto peruano, generando especulaciones sobre su vínculo y la crisis matrimonial con Korina Rivadeneira.
- Jenko del Río acusa a Christian Domínguez de querer sobrepasarse con Paloma Fiuza cuando trabajaban juntos en ‘Combate’: “Él entró a su cuarto”
- Magaly reacciona tras confesión de Paloma Fiuza sobre Mario Hart: “No le disgustaría iniciar algo con él”
Paloma Fiuza se presentó el último sábado 30 de mayo en ‘El reventonazo de la Chola’, programa transmitido en América Televisión. La exchica reality respondió preguntas sobre su relación con Mario Hart, dejando entrever detalles que podrían confirmar la ruptura entre el piloto y Korina Rivadeneira.
En la entrevista, la bailarina dejó en claro que actualmente se encuentra soltera, pero sorprendió al público con un comentario que sugirió que el capitán histórico del equipo verde en ‘Combate’ estaría finalizando su relación con la venezolana. “Yo estoy soltera, siento que él ya hoy está en el proceso, que está terminando su relación y todo con Korina”, indicó, lo cual no pasó desapercibido para los televidentes y usuarios de plataformas digitales.
PUEDES VER: Mario Hart no descarta estar en la búsqueda de nuevo amor tras rumores de ruptura con Korina Rivadeneira: "No lo sé"
Paloma Fiuza aviva rumores de ruptura entre Mario Hart y Korina Rivadeneira
La revelación de Paloma Fiuza se produce en un momento delicado para Mario Hart, quien ha estado envuelto en rumores sobre su vida personal en los últimos meses. Aunque la modelo no profundizó en detalles, su comentario sugiere que la relación entre el ‘Chato’ y Korina Rivadeneira atraviesa una crisis significativa.
El público rápidamente interpretó estas declaraciones como un indicio de que el piloto estaría en proceso de separación, lo que encendió especulaciones sobre su futuro sentimental.
Hasta la fecha, Mario Hart no ha ofrecido comentarios oficiales sobre las declaraciones de Paloma Fiuza, mientras que Korina Rivadeneira tampoco se ha pronunciado públicamente sobre la situación.
PUEDES VER: Mario Hart se sincera sobre su matrimonio con Korina Rivadeneira: “Tratando de mantener esa llamita encendida"
Paloma Fiuza se desvive en elogios por Mario Hart
Días antes de referirse a la situación sentimental del piloto, Paloma Fiuza aprovechó su participación en el pódcast ‘Sin más que decir’ para expresar su admiración por Mario Hart. La modelo destacó cualidades como su atención, amabilidad y cercanía, rememorando la etapa en la que coincidieron en realities de competencia y subrayando que el tiempo fortaleció la confianza entre ambos.
“Mario es lindo. Es educado, nos trata súper bien”, afirmó. Sin embargo, insistió en que respeta el proceso personal que atraviesa Hart, reiterando que no existe actualmente un vínculo romántico entre ellos.