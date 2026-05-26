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Samahara Lobatón deja en shock a Pamela López al elegir a Paul Michael para que duerma con ella en ‘La granja VIP Perú’

Samahara Lobatón, nueva capataz, seleccionó a Paul Michael como su compañero de cuarto, lo que asombró a Pamela López y a los panelistas del programa por su decisión inesperada.

Samahara Lobatón es la nueva capataz en 'La granja VIP Perú', sorprendiendo a todos con su elección de Paul Michael. Fotos: captura/Youtube
Samahara Lobatón es la nueva capataz en 'La granja VIP Perú', sorprendiendo a todos con su elección de Paul Michael. Fotos: captura/Youtube | Fotos: captura/Youtube
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El último lunes 25 de mayo, Renato Rossini Jr. eligió a Samahara Lobatón y Pati Lorena para que se disputen el cargo de capataz de 'La granja VIP Perú'. La ganadora iba a tener la potestad de seleccionar a los peones y a uno de sus compañeros para que durmiera con ella. Cuando muchos creían que iba a decir el nombre de Shirley Arica, la hija de Melissa Klug sorprendió al nombrar a Paul Michael.

Minutos antes de terminar el programa de Panamericana Televisión, Adolfo Aguilar le preguntó a Samahara Lobatón qué otros granjeros iban a ser peones junto a Pati Lorena, quien perdió el juego para ser capataz. La joven influencer seleccionó a Diego Chávarri, Gabriela Herrera y 'Cri Cri'.

PUEDES VER: Pamela López explota contra Paul Michael por lanzar fuerte acusación contra ella en ‘La granja VIP Perú’: “Hipócrita y mentiroso”

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Samahara Lobatón deja en shock a Pamela López

Una de las primeras decisiones que Samahara tuvo que tomar como capataz fue elegir a su compañero de cuarto, quien puede disfrutar de los beneficios que le dan al líder, como chocolates y bebidas alcohólicas. Cuando muchos creían que le iba a devolver el favor a Shirley Arica, Lobatón impactó a más de uno al seleccionar a Paul Michael, lo que dejó atónita a Pamela López.

“Voy a escoger a alguien que siempre quiso ser capataz y no le han dado la oportunidad en su equipo. Voy a escoger a alguien que quiere cantar el himno nacional para que sea más feliz en ‘La granja’ en este momento. Voy a elegir a Paul Michael”, expresó Samahara Lobatón la noche del lunes 25.

Además de Pamela López, los conductores y panelistas de 'La granja VIP Perú' quedaron impactados con la determinación de la hija de Melissa Klug. En redes sociales también hubo quienes aplaudieron su elección, mientras que otros se centraron en comentar la reacción de la aún esposa de Christian Cueva.

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