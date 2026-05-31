Pati Lorena es recordada por ser durante muchos años la exproductora de Gisela Valcárcel. Foto: Panamericana.

Pati Lorena es recordada por ser durante muchos años la exproductora de Gisela Valcárcel. Foto: Panamericana.

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Pati Lorena fue eliminada por segunda ocasión de 'La Granja VIP' durante una gala marcada por la tensión. Paul Michael, Shirley Arica y Gabriela Herrera lograron salvarse gracias al apoyo del público y continuarán en la competencia.

Con la salida de la exproductora de Gisela Valcárcel, el team Víboras se reduce a dos integrantes: Samahara Lobatón y Shirley Arica. En las semanas previas, Pablo Heredia y Renato Rossini Jr. también fueron eliminados, a pesar de que ambos confiaban en que Pati alcanzaría la final. Sin embargo, el público no le otorgó los votos necesarios.

El desenlace del reality de Panamericana se aproxima y solo quedan pocas semanas para conocer al ganador.

Pati Lorena se va satisfecha por su participación en 'La Granja VIP'

La despedida de Pati Lorena dejó una huella en el set, especialmente porque llegó con muletas tras sufrir una caída. Este gesto evidenció su compromiso y responsabilidad con el programa 'La Granja VIP'.

En sus últimas palabras, la participante expresó su emoción y tristeza por separarse de sus compañeros, aunque también subrayó que “el público decide”. A pesar de la situación, se mostró satisfecha con su trayectoria en el reality.

Gabriela Herrera elogió a Pati Lorena

Antes de regresar a la granja, Gabriela Herrera se dirigió a Pati Lorena para expresar su admiración por su dedicación y esfuerzo. La bailarina destacó el trabajo de la exproductora y reconoció que ha realizado la labor de tres personas.

"Quiero agradecer al 'Team Reales', pero especialmente a ti, Pati. Eres una gran mujer, trabajadora al máximo. A pesar de las discusiones que hemos tenido, me quito el sombrero ante ti. Eres una guerrera maravillosa, y eso me encanta", afirmó Herrera, resaltando la fortaleza y el compromiso de su compañera.