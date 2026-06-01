HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
Política

Portátiles de Juntos por el Perú y Fuerza Popular tuvieron su encuentro aparte previo al debate presidencial 2026

La PNP tuvo que intervenir con una bomba lacrimógena para frenar el encuentro entre ambas portátiles.

APOYO. Simpatizantes de JP con banderolas pedían la “libertad” de Pedro Castillo. Foto: Grecia Infante/LR
APOYO. Simpatizantes de JP con banderolas pedían la “libertad” de Pedro Castillo. Foto: Grecia Infante/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los exteriores del Centro de Convenciones de Lima se convirtieron en punto de concentración para los simpatizantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Únete a nuestro canal de política y economía

Desde horas de la tarde, se vieron caravanas con pancartas, banderolas y megáfonos desde los que cada partido daba vivas a su candidato.

TE RECOMENDAMOS

¡NUEVA ENCUESTA! KEIKO FUJIMORI SUPERA A SÁNCHEZ POR POCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Existieron momentos de mayor tensión, previo a la llegada de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Cerca de las 6:30 de la tarde hubo cruce de palabras y gritos entre ambos grupos, que logró ser controlado por la policía.

Sin embargo, veinte minutos antes de iniciar el debate, los efectivos hicieron uso de una bomba lacrimógena, que dejó a algunos ciudadanos afectados.

PUEDES VER: Debate Presidencial 2026: así fue el cara a cara de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en el Centro de Convenciones de San Borja

lr.pe

Las calles aledañas al lugar del debate fueron cerradas desde las 2 de la tarde, permitiendo solo el ingreso de personas que viven en la zona. Además, se dispuso que el ingreso de Sánchez y Fujimori sea por puertas separadas para evitar posibles enfrentamientos.

Ambos postulantes a la presidencia viven en San Borja, por lo que la distancia no fue problema alguno. Sánchez antes estuvo en un evento de una iglesia evangélica en el Cercado de Lima. Mientras que Fujimori estuvo en su domicilio con parte de su círculo político cercano.

A las 7 de la noche, un vehículo salió de la casa de la lideresa del fujimorismo. Estaban ella y sus vicepresidentes Miguel Torres y Luis Galarreta.

La llegada de Sánchez fue quince minutos después. Previamente, al lugar arribaron parte del equipo de Juntos por el Perú, entre ellos Anahi Durand, Ernesto Zunini, Anahi Durand, Pedro Francke y Manuel Rodríguez Cuadros.

El candidato de JP llegó acompañado de su familia, con camisa blanca y el sombrero que ha usado en campaña.

Por su parte, Fujimori usó un vestido blanco y una correa con bordados peruanos. Previo al inicio del debate, ambos se dieron un apretón de manos y se tomaron la foto oficial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gremios, colectivos y estudiantes marcharon contra Keiko Fujimori

Gremios, colectivos y estudiantes marcharon contra Keiko Fujimori

LEER MÁS
Tribunal de Honor exhorta a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori a no atacarse en el Debate Presidencial 2026

Tribunal de Honor exhorta a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori a no atacarse en el Debate Presidencial 2026

LEER MÁS
Transparencia desplegará 5.000 observadores para la segunda vuelta presidencial entre Fujimori y Sánchez

Transparencia desplegará 5.000 observadores para la segunda vuelta presidencial entre Fujimori y Sánchez

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Debate Presidencial 2026: así fue el cara a cara de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en el Centro de Convenciones de San Borja

Debate Presidencial 2026: así fue el cara a cara de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en el Centro de Convenciones de San Borja

LEER MÁS
Encuesta Presidencial IPSOS: Roberto Sánchez lidera en zona rural con 53.9% y Keiko Fujimori en Lima con 52.2%

Encuesta Presidencial IPSOS: Roberto Sánchez lidera en zona rural con 53.9% y Keiko Fujimori en Lima con 52.2%

LEER MÁS
Roberto Sánchez le dice Keiko Fujimori “Yo sí sé respetar a mi madre” y ella le responde "poco hombre"

Roberto Sánchez le dice Keiko Fujimori “Yo sí sé respetar a mi madre” y ella le responde "poco hombre"

LEER MÁS
Ministerio del Interior recurre a FAME para comprar sin licitación 31.045 pistolas

Ministerio del Interior recurre a FAME para comprar sin licitación 31.045 pistolas

LEER MÁS
Debate presidencial 2026: así fue el enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Centro de Convenciones

Debate presidencial 2026: así fue el enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Centro de Convenciones

LEER MÁS
Roberto Sánchez a Keiko Fujimori: "Estudié con mi plata. No tengo tío que me regale mis estudios"

Roberto Sánchez a Keiko Fujimori: "Estudié con mi plata. No tengo tío que me regale mis estudios"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025