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Mario Hart se sincera sobre su matrimonio con Korina Rivadeneira: “Tratando de mantener esa llamita encendida"

En una conmovedora confesiòn, Mario Hart se mostró reflexivo y señaló que en estos momentos está tratando de hacer lo posible por mantener encendida la 'llama del amor' con Korina Rivadeneira.

Mario Hart y Korina RIvadeneira no quieren hablar sobre posible final de su relación. Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Mario Hart y Korina RIvadeneira no quieren hablar sobre posible final de su relación. Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
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El matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira no estaría atravesando su mejor etapa. Desde hace varias semanas, la prensa de espectáculos ha buscado la versión de ambos para conocer el estado real de su relación. Sin embargo, los exchicos reality optaron por el silencio y aseguraron que mantendrían todo en discreción. El piloto de autos dio mayores alcances sobre el momento que atraviesa con la modelo venezolana en una entrevista para 'Arriba mi gente'.

“¿Qué ha sido lo más difícil de esta relación matrimonial?”, fue la pregunta directa que le hizo Fernando Díaz a Hart del Águila, quien al principio no supo qué responder, pero segundos después se sinceró ante las cámaras. “Es una muy buena pregunta (…) tratar de mantener esa llamita encendida”, precisó el capitán histórico del equipo verde en tono reflexivo.

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Mario Hart hace dura confesión sobre su matrimonio con Korina Rivadeneira

En el programa del viernes 8 de mayo de 'Arriba mi gente', fue Fernando Díaz quien hizo las preguntas más incisivas a Mario Hart. El periodista le consultó cuáles eran los puntos más difíciles de su matrimonio con Korina Rivadeneira, y el piloto de autos sorprendió con su respuesta.

“Lo que se empieza a complicar un poco es salir de la monotonía, de la rutina (…) Tener mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia. Hay muchas cosas”, explicó Mario Hart, para luego responder otra pregunta del expresentador de ATV, quien señaló que tener hijos pone a prueba la estabilidad de una relación.

“Los hijos cambian muchas cosas. Es hermoso verlos y vivir en familia. Para mí, y siempre lo digo, mis hijos son lo más preciado que tengo en la vida. Pero como dice Fernando, te ponen a prueba, cambian muchas cosas y cambia mucho esa relación íntima que tienes con tu pareja”, señaló el exchico reality.

PUEDES VER: Mario Hart confirma que su lujosa casa con Korina Rivadeneira sí está en venta tras rumores de ruptura: "Se dio la oportunidad"

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Mario Hart no descarta fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira

Hace unos días, Mario Hart fue abordado por las cámaras de 'América hoy' para ser consultado por su presunto acercamiento con Paloma Fiuza, tal como lo deslizó Israel Dreyfus, excompañero de ambos en 'Combate'. El deportista nacional señaló que la brasileña le parece una mujer guapa, pero afirmó que no busca pareja.

“Sí, pero en caso yo estuviera buscando estar con alguien que no es”, contestó bastante fastidiado, lo que generó una repregunta en referencia al presunto fin de su relación con Korina Rivadeneira. “¿Estás manejando un duelo?”, le consultaron. “Ya sería afirmar cosas que no he afirmado”, contestó.

Además, cuando le preguntaron si le gustaría iniciar una relación con otra persona, respondió: “No lo sé”.

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