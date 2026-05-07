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Mario Hart no descarta estar en la búsqueda de nuevo amor tras rumores de ruptura con Korina Rivadeneira: "No lo sé"

Mario Hart no lo pudo ocultar más y reveló una inesperada realidad sobre su situación personal en medio de rumores que apuntan al final de su matrimonio con Korina Rivadeneira.

Mario Hart alimenta los rumores de su separación con Korina Rivadeneira. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Mario Hart alimenta los rumores de su separación con Korina Rivadeneira. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Desde hace varias semanas, los rumores de que Mario Hart y Korina Rivadeneira le habrían puesto fin a su matrimonio han aumentado. Ambos han optado por el mismo discurso y aseguran que no hablarán de su vida privada, pero sus respuestas dejan más dudas que certezas. En paralelo, unas declaraciones de Israel Dreyfus han puesto en el centro de atención al piloto de autos, ya que dejó entrever que tendría una cercanía con Paloma Fiuza, su excompañera en 'Combate'.

Tras permanecer en silencio, Hart del Águila se sinceró sobre sus expectativas personales en medio de esta presunta crisis con la modelo venezolana y sorprendió con sus declaraciones al programa 'América hoy'. El exchico reality no quiso precisar en qué momento se encontraba con su esposa, pero dejó abierta la posibilidad de estar en búsqueda de un nuevo amor.

PUEDES VER: Mario Hart confirma que su lujosa casa con Korina Rivadeneira sí está en venta tras rumores de ruptura: "Se dio la oportunidad"

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¿Mario Hart quiere encontrar nuevamente el amor?

Mario Hart y Korina Rivadeneira eran una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Sin embargo, de un momento a otro, todo cambió. Ambos dejaron de subir contenido juntos a redes, lo cual despertó sospechas de un quiebre en su relación. Al ser consultado por el estado de su matrimonio, el exchico reality prefirió el silencio.

Sobre los rumores de un posible romance con Paloma Fiuza, el capitán histórico del equipo verde de 'Combate' enfatizó que la brasileña es solo su amiga y que no existe vínculo alguno más allá de eso.

Al final, la periodista le preguntó si en este momento prefería estar solo y no darle la oportunidad a alguien más para conocerlo. “No estoy seguro...”, respondió el exconductor de 'Mande quien mande', visiblemente afectado.

PUEDES VER: Mario Hart rompe su silencio y no descarta final de su matrimonio con Korina Rivadeneira tras fuertes rumores: "La realidad es esa"

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Mario Hart habla sobre rumores de romance con Paloma Fiuza

La reportera de 'América hoy' también le preguntó sobre la foto que compartió junto a la brasileña, Diana Sánchez, y Zumba, así como por los comentarios de Israel Dreyfus, quien sugirió que algo estaba surgiendo entre él y la exparticipante de Combate.

"Te imaginas, si por una simple foto con amigos... entonces también me habrían relacionado con Diana, que está en la imagen...", respondió el ex presentador de televisión.

La periodista le recordó que Diana Sánchez está casada, mientras que tanto él como Paloma Fiuza parecen estar solteros. “No, no, no... no conocen a Israel... Ahora le mandé un mensaje y le dije ‘tu tontería, tu comentario, me ha llenado de titulares por todos lados’, y él me respondió ‘esas son las portadas, pe Chato’... Pero no, no, no... simplemente fue una reunión entre amigos”, aclaró Mario Hart.

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