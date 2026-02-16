HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Novia de Miguel Trauco sorprende al debutar como actriz en la telenovela 'Eres mi bien' y revela cómo fue su experiencia

La expareja de Miguel Trauco fue seleccionada tras un casting y mostró el detrás de cámaras de su participación en la telenovela peruana.

Novia de Miguel Trauco comparte su experiencia en telenovela peruana. Foto: composición LR/Instagram
Novia de Miguel Trauco comparte su experiencia en telenovela peruana. Foto: composición LR/Instagram

Mariela Arévalo, prometida del futbolista Miguel Trauco, compartió el detrás cámaras de su participación en la telenovela 'Eres mi bien'. A través de un video publicado en Instagram, la joven mostró parte del proceso actoral. “Les cuento que pasé un casting y fui seleccionada para grabar una novela”, contó emocionada.

La noticia también fue respaldada por el productor Miguel Zuluaga, quien destacó su talento y disciplina. Según explicó, la joven se formó en la academia de actuación Arte y Escena y fue elegida entre varios postulantes. “Ella pasó casting, es una joven talentosa”, declaró para Trome, resaltando su desempeño frente a cámaras.

PUEDES VER: Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras denuncia de joven argentina

lr.pe

Mariela Arévalo participa en escena de telenovea 'Eres mi bien' y comparte detrás de cámaras

En el clip difundido en redes y etiquetado por la producción, se observa a Mariela Arévalo durante el proceso de maquillaje, preparación y reconocimiento de los espacios donde grabará sus escenas dentro de las instalaciones de Latina Televisión. El material también deja ver parte del ambiente de rodaje y la dinámica de trabajo del equipo técnico y artístico.

La publicación incluyó un mensaje motivador que acompañó las imágenes: “Ella ya está demostrando de qué está hecha”, frase con la que se presentó el detrás de cámaras. La aparición marca su primera incursión formal en la actuación televisiva y representa un nuevo paso en su desarrollo artístico tras su formación académica en interpretación.

PUEDES VER: Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: 'Creo que él tenía miedo'

lr.pe

Prometda de Miguel Trauco elimina todas sus fotos con futbolista tras ser denunciado por joven argentina

Usuarios notaron que la novia de Miguel Trauco, quien se comprometió con el exfutbolista de Alianza Lima en 2025, eliminó todas las fotografías que tenía con el deportista y restringió los comentarios en sus publicaciones, medida frecuente cuando figuras públicas buscan evitar mensajes ofensivos.

Este cambio se produce después de que el futbolista fuera denunciado por una joven argentina de 22 años por presunto abuso sexual, caso en el que también fueron mencionados los jugadores Carlos Zambrano y Sergio Peña, quienes eran sus compañeros en su anterior equipo de fútbol.

