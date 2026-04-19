Miguel Trauco debutó con Sport Boys y fue expulsado tras pelea con jugador de Sullana

Miguel Trauco hizo su debut en el Sport Boys mientras enfrentaban a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Campeones del 36, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El futbolista peruano terminó discutiendo con un rival a los 87 minutos del encuentro, lo que derivó en su expulsión tras recibir una tarjeta roja.

Miguel Trauco recibe roja en su estreno con Sport Boys tras altercado

Ingresando al juego a los 62 minutos para sostener un desempeño adecuado, Miguel Trauco se vio envuelto en una disputa al minuto 86. Esto ocurrió luego de una falta cometida por Carlos Zambrano, lo que llevó a un enfrentamiento verbal con Germán Díaz, jugador de Alianza Atlético, y finalmente se descontroló generando una trifulca.

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Consecuentemente, el árbitro Augusto Menéndez optó por mostrarle la tarjeta roja a ambos jugadores, lo que causó enojo entre los participantes y cuerpos técnicos de los equipos.

No obstante, la controversia continuó pues, según la transmisión de 'L1 MAX', en el momento en que Miguel Trauco se dirigía al túnel de vestuarios, terminó enfrascándose en una pelea a golpes con Germán Díaz.