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Carlos Zambrano y Miguel Trauco fueron ofrecidos a Juan Pablo II: club de Chongoyape negocia e incluiría clausulas de conducta

Ambos defensores estarían en el radar del popular club de Chongoyape para volver a jugar la Liga 1, aunque deberán respetar clausulas especiales.

Los exfutbolistas de Alianz Lima están en la mira de Juan Pablo II. Foto: Lr/ESPN
Los exfutbolistas de Alianz Lima están en la mira de Juan Pablo II. Foto: Lr/ESPN

Carlos Zambrano y Miguel Trauco estuvieron en el ojo de la tormenta, tras un presunto caso de abuso sexual en el hotel de concentración de Alianza Lima por pretemporada. Por este motivo, el excampeón de la Liga 1 desvinculó a los implicados por esa fuerte acusación. Sin embargo, el popular club de Chongoyape tendría en la mira a los experimentados defensores.

Ambos futbolistas fueron ofrecidos a Juan Pablo II para volver a jugar en la Liga 1 e integrar el once titular con Christian Cueva. La directiva pretende volver a juntar a los tres mundialistas con la selección peruana, aunque puso fuertes restricciones en la cláusula.

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¿Carlos Zambrano y Miguel Trauco jugarán en Juan Pablo II?

El interés de Juan Pablo por los dos jugadores sorprendió a los hinchas. “Carlos Zambrano y Miguel Trauco han sido ofrecidos y ya mantienen negociaciones con Juan Pablo II. El equipo del norte considera que, mientras se desarrolla la investigación y la justicia determine un fallo, pueden avanzar con las conversaciones”, posteó el periodista Gerson Cuba en su cuenta oficial de ‘X’.
Es importante destacar el estricto contrato que deberán cumplir. “Además, el cuadro de Chongoyape incluiría duras cláusulas de conducta y disciplina, así como una cláusula que establece que, si el fallo resulta desfavorable, los jugadores deberán dejar el club y pagar una indemnización. Veremos”, sentenció el comunicador deportivo en sus redes sociales.

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Justicia argentina archiva caso contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Según Diario Olé, se falló judicial ocurrió porque se produjo en Uruguay y no en Argentina. "La totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino, lo que impide la continuación de la investigación y el posterior juzgamiento del hecho en este país", explica Olé. Sin embargo, la Fiscalía continuó con diversas diligencias probatorias para evitar la pérdida de evidencia, considerando la gravedad del caso.

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¿Cuándo vuelve la Liga 1 2026?

El regreso del Torneo Apertura en esta Liga 1 2026 se dará el próximo viernes 3 de abril, con el partido que Sporting Cristal disputará como local ante CD Moquegua en el estadio Alberto Gallardo.

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