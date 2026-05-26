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Luego de que fuera captado tomado de la mano con Laura Huarcayo en el concierto de Ed Sheeran, Carlos Alcántara apareció nuevamente ante las cámaras, esta vez acompañado por Flor Órtola, exintegrante de 'Esto es guerra', con quien asistió a un show de Soda Stereo y luego compartió una íntima cena.

La presencia de ambos no pasó desapercibida, sobre todo porque la modelo argentina se mostró bastante cómoda al hablar de su vínculo con el popular Cachín. Aunque las imágenes despertaron rumores de una posible relación sentimental, la también comunicadora aclaró que su cercanía con el jurado de 'Yo soy' se mantiene dentro de una amistad e incluso bromeó sobre el nuevo estilo de vida nocturno del actor.

Flor Órtola señala que Laura Huarcayo fue 'segunda opción' de Carlos Alcántara

La reciente aparición de Carlos Alcántara junto a Laura Huarcayo durante el concierto de Ed Sheeran, realizado la noche del miércoles 20 de mayo en el Estadio Nacional, generó diversas especulaciones. Las cámaras del programa de Magaly Medina captaron al actor y a la conductora tomados de la mano, hecho que rápidamente alimentó rumores sobre una posible cercanía más allá de la amistad.

Sin embargo, días después, Flor Órtola fue consultada por las cámaras de 'Amor y fuego' sobre aquella salida y sorprendió al revelar que, antes de asistir con Laura Huarcayo, el actor la habría invitado primero a ella. La exfigura de 'Esto es guerra' evitó dar un tono polémico a su declaración, pero confirmó el dato cuando fue abordada por la prensa.

“Queda mal decirlo (...) pero sí, me invitó primero”, expresó, dejando entrever que el primer plan de Carlos Alcántara habría sido asistir con ella al espectáculo del cantante británico. Pese a que esa salida no llegó a concretarse, ambos mantuvieron el contacto y acordaron verse en otra oportunidad.

Flor explicó que, aunque el encuentro inicial no se dio, quedaron en reunirse más adelante para conversar y pasar un momento agradable. “Quedamos en algún otro encuentro para conversar. Súper buena onda. Él está soltero, creo, yo también, y a mí me encanta conocer gente”, afirmó ante las cámaras, marcando distancia de cualquier confirmación sentimental.

La salida de Carlos Alcántara con Flor Órtola

La cercanía entre Flor Órtola y Carlos Alcántara volvió a generar comentarios luego de que ambos fueran captados juntos en un evento público. A diferencia de otras figuras que prefieren evitar a la prensa, la modelo argentina no se escondió y decidió responder con naturalidad sobre su salida con el actor.

“En condición de amiga. Salgo a cenar, a conciertos. Súper buena onda, la pasamos súper lindo”, declaró, dejando claro que, por ahora, no existe una relación sentimental con el artista peruano. Su respuesta buscó frenar los rumores y explicar que la confianza entre ambos se da dentro de un vínculo amistoso.

La amiga de Alejandra Baigorria también se refirió a la nueva etapa personal de Cachín, quien viene disfrutando de su soltería tras varios años de mantener un perfil más reservado. “Él tiene amigas y está solo, está haciendo sus cosas, en plan buena onda. Él está empezando con la noche y yo, maestra de la noche. Le estoy dando unos tips. Como amigos”, manifestó.