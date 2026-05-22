Figuras destacadas de la música peruana, como Corazón Serrano y Grupo 5, competirán en diferentes categorías durante esta ceremonia que promueve la propiedad intelectual. Fotos: composición LR/ChatGPT | Fotos: composición LR/ChatGPT

Figuras destacadas de la música peruana, como Corazón Serrano y Grupo 5, competirán en diferentes categorías durante esta ceremonia que promueve la propiedad intelectual. Fotos: composición LR/ChatGPT | Fotos: composición LR/ChatGPT

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La Cámara Peruana de la Música (Cape Música), integrada por las sociedades de gestión colectiva APDAYC, UNIMPRO y SONIEM, anunció la lista completa de nominados de los premios Cape Música 2026. La ceremonia se realizará este miércoles 27 de mayo a las 6.00 p. m. en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja).

La tercera edición de Cape Música contará con la presencia de diversas figuras nacionales, entre cantantes, autores, compositores, ejecutantes y productores fonográficos, que participarán en esta ceremonia con el objetivo de fomentar el respeto por la propiedad intelectual y preservar el patrimonio musical nacional.

Artistas de la cumbia y la salsa se medirán en los Cape Música

Las nominaciones de los Cape Música 2026 han sido confeccionadas tras largas jornadas de deliberación de comisiones integradas por especialistas de la música. Una vez más, las tres agrupaciones más importantes, Corazón Serrano, Grupo 5 y Agua Marina, se enfrentan en la categoría Mejor artista de cumbia, mientras que en la categoría Mejor artista de salsa compiten Daniela Darcourt, Antonio Cartagena y Brunella Torpoco.

En el marco de la premiación se rendirá reconocimiento a la trayectoria autoral al maestro Pepe Villalobos Cavero, figura fundamental de la música afroperuana.

Lista completa de Premios Cape Música 2026

Mejor Autor Rock:

'Rutas' de Grupo Amén (Marcello Motta)

'Labios Rotos' de Grupo Zen (Jhovan Tomasevich, Alex Marambio, Noel Marambio y Hans Menacho)

'En algún lugar' de Roni Carbajal Yrigoyen.

Mejor Autor de Canción Andina:

'Me he vuelto a enamorar' (William Luna)

'Mal amor' (Karina Benites Franco)

'Falso amor' (Dilio Galindo Moreno).

Mejor Autor de Salsa:

'El ex machito' (Beto Gomez, Gino Montaldo, Josué Díaz, Paulo Morales y Yahaira Plasencia)

'Ella' (Julio Barrera Larriega)

'Mi vida no tiene sentido' (Juan Carlos Fernández Valdivia).

Mejor Autor de Cumbia:

'Ojo por ojo' (Carlos Rincón Ruiz)

'Apareciste en mi vida' (Álvaro Rod y Nilthon Fiestas)

'Solita' (Ana Carina Copello, Jesús Rodríguez y Raúl Vásquez Flores).

Mejor Autor de Cumbia Sureña:

Francisco Rojas Coila

Clíver Fidel Sanca Coaquira

Fidel Tobías Apaza

José Alberto Salazar Soncco.

Mejor Autor del Año 2025:

Manuel Ángel Mantilla

Willy Miguel Sánchez Estrada

Carlos Rincón Ruiz

Juan Carlos Fernández Valdivia.

Mejor Cantautor de Música Urbana:

Luigi García Chiok 'Nero Lvigi'

Eduardo Montaldo Goncalves 'Ginola'

Jean Pierre Núñez.

Mejor Artista de Cumbia:

Corazón Serrano

Grupo 5

Agua Marina.

Mejor Artista Andino:

Alborada

William Luna

Pelo D’Ambrosio.

Mejor Artista Criollo:

Marco Romero

Manuel Donayre

Maritza Rodríguez.

Mejor Artista de Salsa:

Daniela Darcourt

Antonio Cartagena

Brunella Torpoco.

Mejor Artista de Rock Pop:

Río

Miki González

Christian Meier.

Mejor Director de Grabación:

Andy Yaipén

Christopher Fernández

Edwin Guerrero.

Mejor Ejecutante de Grabación:

Óscar Cavero

Javier Yaipén

Juanka Fernández.

Mejor Productor de Cumbia

Edwin Guerrero Neira

Elmer y Christian Yaipén Quesquen

Empresa Musical Internacional La Bella Luz EIRL.

Mejor Nuevo Productor:

Edith Chirinos Uribe

Bryan Labrin Ibañez

Cielo Torres Álvarez.

Mejor Productor de Salsa:

Gerson Emilio Valdes Aldanas

Wilmer Cartagena

Son Tentación E. I. R. L.

Mejor Productor Criollo:

Liliana Schiantarelli Plasencia

Llave de Sol Producciones S.C.R.L

Marco Romero Puente.

Mejor Productor Latin – Pop Rock:

Mauricio Mesones Lapouble

Inti Producciones E.I.R.L

La Fabrika Records S. R. L.

Mejor Productor Huayno:

Sergio D’Ambrosio Robles

Milena Warthon

Perudimac S. A. C.

Mejor Productividad Discográfica Internacional: