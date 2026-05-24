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A más de 11 años de su fallecimiento, Gustavo Cerati continúa reuniendo a miles de fanáticos gracias al legado de su música y su impacto en el rock latinoamericano. Sin embargo, un reciente hecho ocurrido durante los conciertos realizados en la Arena 1 de la Costa Verde, en Lima, generó revuelo en redes sociales, luego de que un fanático del cantante argentino llamara la atención por su sorprendente parecido físico con el líder de Soda Stereo.

El momento se registró el 23 de mayo, cuando asistentes al evento no dudaron en rodear al joven para tomarse fotografías, lo que incluso provocó la intervención del personal de seguridad debido a la multitud que se generó. "No era un sueño, no era un holograma, era él. Bajó y llegó a Lima, la ciudad de la furia", se lee en la descripción del video.

Fan de Gustavo Cerati desata reacciones en redes sociales por su sorprendente parecido

El concierto, que forma parte de la experiencia musical donde se recrea el legado de Gustavo Cerati junto a Charly y Zeta gracias a la tecnología, reunió a cientos de seguidores los días 22, 23 y 24 de mayo. En ese contexto, la presencia del fanático no pasó desapercibida, ya que muchos usuarios en redes sociales resaltaron su parecido con el icónico músico argentino.

Entre los comentarios más virales, varios internautas bromearon sobre la similitud del joven con el artista, llegando incluso a llamarlo “Cerati de Temu”. Otros usuarios en redes sociales lo compararon con distintas figuras públicas, como el músico Alex Lora, Alfredo Zambrano —esposo de Magaly Medina— e incluso el comediante Carlos Galdós.

Asimismo, el momento en que el fan fue rodeado por asistentes emocionados obligó a que el personal de seguridad interviniera para evitar desórdenes en el recinto.