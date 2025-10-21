'Ecos': la gira que trae de regreso a Soda Stereo

En 2026 se cumplen 40 años de la primera visita de Soda Stereo a Perú y vuelven con la gira ‘Ecos’. La banda argentina tocó en el Coliseo Cerrado de Arequipa y en Lima en noviembre de 1986 y regresó unos meses después. “Veníamos en pleno toque de queda y también íbamos a las fiestas de toque a toque. Éramos todos chicos”, decían Charly Alberti y Zeta Bosio a La República cuando presentaron ‘Gracias totales’ en 2020.

Tras el fallecimiento de Gustavo Cerati en 2014, los músicos han regresado a Lima con conciertos homenajes y en 2018 con el show de Cirque du soleil, ‘Séptimo Día - No Descansaré’.

En ‘Gracias Totales’ Cerati aparecía en pantalla LED cantando Sobredosis de TV y los invitados interpretaban el setlist completo: Julieta Venegas con Signos y Andrea Echeverri en Pasos.

Ahora, después de una campaña de intriga, con la aparición de afiches en las calles, Charly Alberti y Zeta Bosio confirmaron que regresarán a los escenarios y que, con la ayuda de la tecnología, volverán con Gustavo Cerati. “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”, dice el comunicado de prensa de la gira por Sudamérica.

PopArtMusic, organizadores del evento, sostienen que han diseñado un show “para las generaciones que nunca pudieron ver al trío argentino más famoso del mundo sobre un escenario”. La revista Rolling Stone adelanta que se trataría de un espectáculo similar a lo que planteó ABBA con avatares gigantes en el escenario para los conciertos ‘ABBA Voyage’.

“La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca: Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre”, señala la organización en el comunicado. “No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”.

El último concierto de Gustavo Cerati en Perú lo hizo como solista en 2010. Días después, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en Venezuela. “La historia dice que Zeta y yo tendremos que ser los guardianes de nuestra música”, declaró el baterista a Rolling Stone, en enero de 2022. “Soda somos los tres, siempre eso lo decía Gustavo”, señaló Alberti.

La banda que se despidió de Perú en 2007 con dos fechas en el Estadio Nacional sigue siendo un fenómeno. En cuanto a la gira ‘Ecos’, el anuncio del reencuentro logró un récord de venta de 100 mil entradas solo en Buenos Aires.

En Lima se presentarán en el Arena 1 el 22 de mayo de 2026. El anuncio del concierto y la venta de entradas desde el jueves se convirtieron en tema tendencia en las redes sociales. “Marca la reunión de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti en un mismo escenario después de más de 18 años”, señalan.