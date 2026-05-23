Roberto Sánchez asegura que respetará la inversión y no habrá estatizaciones

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

A su llegada a Lambayeque, como parte de sus actividades de campaña de cara a la segunda vuelta, el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, indicó que respetará la inversión privada y los negocios en un eventual gobierno. "Nosotros no vamos a estatizar nada, nosotros no tenemos políticas de expropiaciones, queremos expandir los beneficios (…) Eso significa industrializar el país con justicia".

Durante su encuentro con la ciudadanía local, el candidato detalló cómo planea manejar la economía del país. Sánchez explicó que su proyecto busca regresar a los principios de estabilidad económica y autonomía que ofrecía la Constitución de 1979 para garantizar la tranquilidad financiera del Perú.

TE RECOMENDAMOS ¡ADMITEN CONSPIRACIÓN CONTRA CASTILLO! MICKY TORRES LOS EXPONE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El líder de JP señaló que sus esfuerzos estarán centrados en mejorar los ingresos de las familias más necesitadas y de las mayorías trabajadoras. Para lograrlo, explicó que su plan busca potenciar la producción local y apoyar el trabajo de los agricultores.

Además, Sánchez se refirió al gran sector azucarero de la región norteña e indicó que su meta es industrializar el campo. "Queremos expandir los beneficios precisamente hacia los derechos económicos para nuestro pueblo, eso significa industrializar el país con justicia, con trabajo, sobre todo aquí en Lambayeque para los agricultores y el gran pueblo azucarero que nos está acompañando".

Para respaldar estas propuestas, el candidato presentó a los profesionales que lideran su plan económico. Su equipo técnico está encabezado por el economista Pedro Francke y el especialista Óscar Dancourt, quienes se encargarán de diseñar las medidas para generar empleo e industrializar el país. "Tenemos un equipo de gobierno, un equipo de voceros políticos y de técnicos (...). Hay un consenso importante del equipo económico que tiene que ver con afianzar y reafirmar lo que nosotros hemos dicho", expresó.

Por otro lado, tras abordar los temas económicos, el líder político aprovechó su pronunciamiento ante la prensa para lanzar una dura crítica contra el fujimorismo. Al ser consultado sobre las recientes declaraciones de Miguel Torres, denunció que la oposición armó una alianza junto a la fiscalía, el Congreso y algunos medios para destituir de forma ilegal al expresidente Pedro Castillo.

"Complotaron (...) para sacarlo como sea a un gobierno constitucional y democrático. Así es la sedición, así es el golpismo. Felizmente, ya el pueblo sabe, el único camino posible es recuperar el gobierno con democracia", advirtió.

Además, el candidato de Juntos por el Perú asumió el compromiso de otorgar la libertad a Pedro Castillo apenas logre asumir el mando del país. En esa misma línea, Sánchez informó que el doctor José Domingo Pérez lo acompañará como especialista en temas de seguridad y reforma de la justicia.