HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ignacio Buse es campeón del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse es campeón del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse es campeón del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse es campeón del ATP 500 de Hamburgo     
Política

Roberto Sánchez asegura que respetará la inversión y no habrá estatizaciones

El candidato presidencial de Juntos por el Perú garantizó la propiedad privada y anunció que su prioridad será la industrialización del campo.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú.
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

A su llegada a Lambayeque, como parte de sus actividades de campaña de cara a la segunda vuelta, el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, indicó que respetará la inversión privada y los negocios en un eventual gobierno. "Nosotros no vamos a estatizar nada, nosotros no tenemos políticas de expropiaciones, queremos expandir los beneficios (…) Eso significa industrializar el país con justicia".

Únete a nuestro canal de política y economía

Durante su encuentro con la ciudadanía local, el candidato detalló cómo planea manejar la economía del país. Sánchez explicó que su proyecto busca regresar a los principios de estabilidad económica y autonomía que ofrecía la Constitución de 1979 para garantizar la tranquilidad financiera del Perú.

TE RECOMENDAMOS

¡ADMITEN CONSPIRACIÓN CONTRA CASTILLO! MICKY TORRES LOS EXPONE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El líder de JP señaló que sus esfuerzos estarán centrados en mejorar los ingresos de las familias más necesitadas y de las mayorías trabajadoras. Para lograrlo, explicó que su plan busca potenciar la producción local y apoyar el trabajo de los agricultores.

PUEDES VER: Jorge Nieto sobre postura del Partido del Buen Gobierno: "Los invitamos a viciar su voto"

lr.pe

Además, Sánchez se refirió al gran sector azucarero de la región norteña e indicó que su meta es industrializar el campo. "Queremos expandir los beneficios precisamente hacia los derechos económicos para nuestro pueblo, eso significa industrializar el país con justicia, con trabajo, sobre todo aquí en Lambayeque para los agricultores y el gran pueblo azucarero que nos está acompañando".

Para respaldar estas propuestas, el candidato presentó a los profesionales que lideran su plan económico. Su equipo técnico está encabezado por el economista Pedro Francke y el especialista Óscar Dancourt, quienes se encargarán de diseñar las medidas para generar empleo e industrializar el país. "Tenemos un equipo de gobierno, un equipo de voceros políticos y de técnicos (...). Hay un consenso importante del equipo económico que tiene que ver con afianzar y reafirmar lo que nosotros hemos dicho", expresó.

Por otro lado, tras abordar los temas económicos, el líder político aprovechó su pronunciamiento ante la prensa para lanzar una dura crítica contra el fujimorismo. Al ser consultado sobre las recientes declaraciones de Miguel Torres, denunció que la oposición armó una alianza junto a la fiscalía, el Congreso y algunos medios para destituir de forma ilegal al expresidente Pedro Castillo.

PUEDES VER: Roberto Sánchez tras declaraciones de Miguel Torres: "Así es la sedición, así es el golpismo"

lr.pe

"Complotaron (...) para sacarlo como sea a un gobierno constitucional y democrático. Así es la sedición, así es el golpismo. Felizmente, ya el pueblo sabe, el único camino posible es recuperar el gobierno con democracia", advirtió.

Además, el candidato de Juntos por el Perú asumió el compromiso de otorgar la libertad a Pedro Castillo apenas logre asumir el mando del país. En esa misma línea, Sánchez informó que el doctor José Domingo Pérez lo acompañará como especialista en temas de seguridad y reforma de la justicia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Keiko Fujimori vs Roberto Sánchez: fecha, formato, temas y reglas del debate de segunda vuelta

Keiko Fujimori vs Roberto Sánchez: fecha, formato, temas y reglas del debate de segunda vuelta

LEER MÁS
Debate presidencial: JNE define la fecha, formato y reglas del Keiko Fujimori vs Roberto Sánchez por segunda vuelta

Debate presidencial: JNE define la fecha, formato y reglas del Keiko Fujimori vs Roberto Sánchez por segunda vuelta

LEER MÁS
Excandidatos definen posturas: los que apoyan a Sánchez, Fujimori y promueven el voto viciado

Excandidatos definen posturas: los que apoyan a Sánchez, Fujimori y promueven el voto viciado

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jorge Nieto sobre postura del Partido del Buen Gobierno: "Los invitamos a viciar su voto"

Jorge Nieto sobre postura del Partido del Buen Gobierno: "Los invitamos a viciar su voto"

LEER MÁS
Miguel Torres admite que Fuerza Popular y el Congreso conspiraron para sacar a Pedro Castillo

Miguel Torres admite que Fuerza Popular y el Congreso conspiraron para sacar a Pedro Castillo

LEER MÁS
Roberto Sánchez tras declaraciones de Miguel Torres: "Así es la sedición, así es el golpismo"

Roberto Sánchez tras declaraciones de Miguel Torres: "Así es la sedición, así es el golpismo"

LEER MÁS
Excandidatos definen posturas: los que apoyan a Sánchez, Fujimori y promueven el voto viciado

Excandidatos definen posturas: los que apoyan a Sánchez, Fujimori y promueven el voto viciado

LEER MÁS
JNJ: dos candidatos disputarán para ser jefe de la ONPE tras aprobar evaluación de conocimientos

JNJ: dos candidatos disputarán para ser jefe de la ONPE tras aprobar evaluación de conocimientos

LEER MÁS
Multa por no votar en la segunda vuelta Elecciones Presidenciales Perú 2026

Multa por no votar en la segunda vuelta Elecciones Presidenciales Perú 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025