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Luciana Fuster sumó un nuevo logro internacional a su carrera al aparecer en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2026, uno de los eventos más importantes y exclusivos de la industria cinematográfica mundial. La peruana asistió al estreno de 'El ser querido', cinta protagonizada por Javier Bardem, y no ocultó la emoción que sintió al vivir esta experiencia.

La exreina de belleza compartió en sus redes sociales varios momentos de su paso por el festival, donde lució un elegante look que rápidamente llamó la atención de sus seguidores peruanos.

Además, la Miss Grand International 2023 abrió su corazón en Instagram y confesó que cumplir este objetivo la llevó hasta las lágrimas. "Mamá, estoy por primera vez en el Festival de Cannes llorando de felicidad", escribió emocionada.

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Luciana Fuster anima a sus seguidores a que sigan sus sueños

Luciana Fuster también utilizó este importante momento para enviar un mensaje de motivación a sus seguidores, alentándolos a no rendirse y a seguir luchando por sus objetivos personales y profesionales.

"Los sueños se cumplen, amigos, trabajen mucho y no paren de esforzarse hasta que se sientan orgullosos de ustedes mismos", expresó. Luego, agradeció el respaldo que recibe constantemente por parte de sus seguidores: "Gracias por tanto apoyo y cariño que recibo siempre, son los mejores".

Para su aparición en Cannes, la influencer peruana apostó por un elegante diseño del reconocido diseñador Mario Rosales, a quien también dedicó unas palabras de agradecimiento por acompañarla en esta etapa especial de su carrera.

¿Qué otras peruanas estuvieron en el Festival de Cannes?

En 2025, Natalie Vértiz volvió a llevar el nombre del Perú al Festival de Cannes al asistir por quinta vez consecutiva al prestigioso evento cinematográfico. En aquella ocasión, la modelo y ex Miss Perú fue invitada como embajadora de una reconocida marca de agua mineral y formó parte de una de las exclusivas jornadas del festival francés.

Durante su paso por la alfombra roja, Natalie asistió a la premiere de 'The Mastermind', película dirigida por Kelly Reichardt y protagonizada por Josh O'Connor. Para esa noche, lució un sofisticado vestido blanco y negro con rayas verticales de la firma Carolina Herrera, diseño que también había sido usado previamente por Zendaya durante la promoción de 'Challengers'.