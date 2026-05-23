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Querido animador acusa a famoso grupo de cumbia de reducirle el sueldo por presentación: “Me toca dar un paso al costado”

Conocido animador de cumbia aseguró que renunció a la orquesta porque le bajaron los honorarios para priorizar otras cosas. “Hoy se le da más importancia a otras cosas antes que al verdadero trabajo artístico”, dijo.

Ronald Cubas, conocido como ‘Guayando’, enfatizó que su decisión fue difícil, tras años de dedicación, y cuestionó la falta de reconocimiento de su talento y esfuerzo.
Ronald Cubas, conocido como ‘Guayando’, enfatizó que su decisión fue difícil, tras años de dedicación, y cuestionó la falta de reconocimiento de su talento y esfuerzo. | Fotos: Facebook
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La agrupación Amaya Hermanos ha sorprendido con la salida de dos de sus integrantes. El primero en anunciar su renuncia fue el animador Ronald Cubas, quien integró el grupo por varios años. Le siguió la cantante Lorena Rojas, quien se mostró agradecida con el dueño, Manuel Mendoza, pero aclaró que fue una decisión que no esperaba.

Ronald Cubas, conocido como 'Guayando', lamentó que tenga que decirle adiós a Amaya Hermanos, una de las orquestas más importantes del norte del país. “Hoy me toca dar un paso al costado de la orquesta después de muchos años de trabajo, entrega y compromiso”, expresó en su comunicado.

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Animador de Amaya Hermanos expresa su queja

A través de sus redes sociales, Ronald Cubas aseguró que siempre ofreció su mejor versión en la agrupación, aunque no se haya sentido retribuido. “Me voy tranquilo, porque siempre di lo mejor de mí en cada escenario. Sin embargo, también considero que el talento, la trayectoria y el esfuerzo deben ser valorados de manera justa”, comentó.

El animador expresó su descontento por la reducción de su sueldo y priorización de otros asuntos.

El animador expresó su descontento por la reducción de su sueldo y priorización de otros asuntos.

Más allá de los gratos momentos que vivió junto a sus compañeros de Amaya Hermanos, el animador cuestionó que le hubieran bajado el sueldo por cada show para priorizar otros asuntos. “Lastimosamente, hoy se le da más importancia a otras cosas antes que al verdadero trabajo artístico, incluso llegando a reducir mis honorarios por presentación”, añadió indignado.

“Me quedo con lo bueno, con el cariño del público y con la satisfacción de haber dejado mi esencia en cada show. Gracias a todos los que me apoyaron”, concluyó en su comunicado Cubas, quien recibió el respaldo de sus colegas y seguidores en redes sociales.

La agrupación Amaya Hermanos enfrenta un cambio significativo tras la renuncia de sus miembros Ronald Cubas y Lorena Rojas.

La agrupación Amaya Hermanos enfrenta un cambio significativo tras la renuncia de sus miembros Ronald Cubas y Lorena Rojas.

“Ronald Cubas, la Leyenda, siéntete tranquilo. Años de esfuerzo y trayectoria serán recompensados, los tiempos de Dios son perfectos”, “Hermano, los que realmente te han visto en tarima, saben lo profesional que eres. Eres un capo en lo que haces y como se dice: se cierra una puerta, se abren miles” y “Eres grande tío, todos valoramos tu talento, y la familia estamos seguros que habrán orquestas que si sepan apreciar tu valía”; fueron algunos comentarios que le dejaron en su fanpage.

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