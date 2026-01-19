HOYSuscripcion LR Focus

Valeria Piazza revela que le negaron la visa para Australia y expone el insólito motivo: "Pensé que era fácil"

La conductora de América Televisión, Valeria Piazza, compartió su experiencia tras recibir la negativa de visa australiana. Aunque tenía todo listo para viajar, no cumplió con un requisito clave del trámite.

Valeria Piazza es una de las figuras de América Televisión. Foto: Composición LR/captura/América TV/Difusión

A pocos días de lo que sería un viaje de ensueño, la presentadora de televisión Valeria Piazza sorprendió al público al confesar que no pudo viajar a Australia, ya que su solicitud de visa fue rechazada. La también exMiss Perú contó detalles del hecho en una reciente edición del programa 'Espectáculos de verano', donde se mostró visiblemente afectada por la situación.

Pese a tener visas vigentes para Estados Unidos y Nueva Zelanda, la figura de América Televisión no logró obtener el permiso para ingresar al país oceánico. Piazza explicó que cometió un error en el proceso y no presentó documentos esenciales para demostrar su vínculo laboral con Perú, lo que generó sospechas sobre su intención de retorno.

¿Por qué le negaron la visa a Valeria Piazza?

Durante la transmisión en vivo del programa matutino, Valeria Piazza fue directa al revelar el motivo de la negativa. Según comentó, pensó que el procedimiento sería sencillo debido a sus antecedentes migratorios. Sin embargo, la falta de respaldo documental fue determinante. “Me faltó meter papeles para justificar que yo tengo un trabajo acá, poner tal vez estados de cuenta”, indicó.

Aunque es una de las figuras recurrentes de América, ya que conducía 'América hoy' y 'Espectáculos', no logró acreditar de forma clara su estabilidad económica ni demostrar lazos suficientes con su país. “Era bastante complicado”, comentó la conductora, admitiendo que subestimó los requisitos del proceso.

Valeria Piazza revela que se quedó con los pasajes pagados

Uno de los aspectos más frustrantes para Valeria Piazza fue el impacto económico que dejó la cancelación de su viaje. La comunicadora de América Televisión había pagado tanto los pasajes de avión como la reserva de alojamiento para su estadía en Australia.

“Me quedé con todo, con mis pasajes, con mis hoteles y todo pagado”, lamentó en vivo ante cámaras.

A modo de consejo, Piazza aprovechó su experiencia para advertir a quienes estén tramitando una visa para ese país. “Si se van a Australia ya saben lo que me pasó a mí. Ya no me voy, ya me aprendí la lección”, expresó.

