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Federico Salazar sorprende a televidentes con pícaro comentario a Valeria Piazza: "Ven acá a hacer la vueltita"

¡Se lanzó! Federico Salazar dejó en shock a más de uno al hacerle un provocador comentario en pleno programa en vivo a Valeria Piazza. Verónica Linares no lo podía creer y no pudo ocultar su sorpresa.

Federico Salazar se encuentra soltero tras fin de su relación con Katia Condos. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Federico Salazar se encuentra soltero tras fin de su relación con Katia Condos. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
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En la edición de 'América Noticias' del 14 de mayo del 2026, Valeria Piazza se convirtió en la protagonista de un divertido momento en vivo que sorprendió a los televidentes. Al cierre del bloque de espectáculos, la conductora se dispuso a bailar al ritmo de una canción de Salserín, pero no logró coincidir con la melodía, lo que generó una escena simpática que no pasó desapercibida. Sin embargo, lo más inesperado llegó cuando Federico Salazar hizo un comentario fuera de lo común.

El presentador de América Televisión sorprendió a todos con un atrevido comentario dirigido a la exreina de belleza: "Ven acá a hacer la vueltita", una expresión que dejó boquiabierta a la conductora y que desató risas tanto en el set como entre el equipo de cámaras.

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Federico Salazar lanza picante comentario a Valeria Piazza

El divertido momento comenzó cuando Valeria Piazza intentó hacer un paso de baile, pero rápidamente se dio cuenta de que no estaba en sincronía con la música. "¡Ay! esa no es la vueltita", expresó con humor, mientras intentaba corregir su movimiento. Con una sonrisa, añadió: "Gracias por vernos, un beso grande", para despedirse de su audiencia, sin imaginar que lo que venía a continuación se llevaría la atención de todos.

Federico Salazar no dejó pasar la oportunidad para lanzar un picante comentario en vivo: "Ven acá a hacer la vueltita", dijo, provocando una reacción inmediata de sorpresa y risas entre los presentes en el set. El comentario, aunque inesperado, desató una ola de carcajadas entre los presentes, incluidos productores y camarógrafos.

Sin embargo, el conductor del noticiero no tardó en aclarar el motivo de su intervención. "Es que, justo hace la vueltita y se va la cámara. No se vale", explicó entre risas, lo que provocó aún más diversión en el estudio.

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Federico Salazar: de la soltería a la 'coquetería'

Tras anunciar el final de su relación con Katia Condos, Federico Salazar se ha visto envuelto en más de una situación inesperada. 'Magaly TV: la firme' lo ampayó muy cariñoso con Erika Manrique, una de sus grandes amigas, a quien, según confesó, conoce incluso desde antes de iniciar su relación con la actriz peruana.

El conductor de América Televisión reveló en una entrevista para 'Amor y fuego' que, efectivamente, buscó "apoyo emocional" en Manrique. Sin embargo, también precisó que no entendía por qué había dado comentarios tan ambiguos sobre el tipo de relación que mantienen.

A este episodio con la mejor amiga de Geni Alves se suma su comentario a Valeria Piazza en pleno programa en vivo, lo que desató revuelo entre usuarios en redes sociales, quienes mencionaron que Federico trataría de disfrutar su soltería al máximo.

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