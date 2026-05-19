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Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
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Sociedad

Sismo en Ica es el más fuerte de todo el 2026: superó 10 temblores de magnitud mayor a los 5,0

El movimiento telúrico de magnitud 6,1 dejó 13 heridos con lesiones leves y diversos daños materiales, según reportes oficiales.

Temblor en Ica
Temblor en Ica | Composición LR / Andina
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El sismo de magnitud 6,1 que remeció la región Ica este 19 de mayo es el más fuerte registrado en lo que va del 2026. Así lo revelan los registros consignados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), en los que se observa que este evento superó en magnitud a otros 10 movimientos telúricos reportados este año.

Según el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil, el movimiento telúrico, que tuvo su epicentro en el distrito de Ocuaje, a 41 kilómetros al sur de la ciudad, dejó 13 heridos con lesiones leves, además de viviendas afectadas, locales públicos con daños e infraestructura educativa comprometida.

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El temblor más fuerte del 2026

El sismo de Ica superó en intensidad a otros 10 registrados en lo que va del año. Tres de esos movimientos ocurrieron en enero: el 8 de ese mes, en Amazonas, un temblor alcanzó la magnitud 5,6; el 9, otro temblor llegó al nivel 5,3 en Ica; y el 30, en la misma región, un evento telúrico registró 5,0.

En febrero, se reportaron dos temblores de magnitud 5,1 y 5,0 en Pisco (Ica) y Cañete (Lima), los días 22 y 26, respectivamente. Mientras que el 1 de abril tuvo lugar el segundo movimiento más fuerte, de magnitud 5,9, en San Martín, así como otros tres episodios sísmicos: el día 11, uno de 5,0 en Sullana (Piura); el 16, otro de 5,1 en Pisco (Ica); y el 25, uno de 5,0 a 77 kilómetros al suroeste de Ica. El último de la lista se reportó el 5 de mayo y fue de magnitud 5,0 en Tumbes.

¿Cuál es la diferencia entre un sismo, temblor y terremoto?

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó a la Agencia Andina que, técnicamente, estos tres términos son sinónimos porque todos describen una vibración súbita del suelo o subsuelo producida por el paso de ondas sísmicas.

No obstante, precisó que en Perú la percepción ciudadana suele asociar la palabra “terremoto” con movimientos sísmicos destructivos, mientras que “temblor” se relaciona con eventos leves o moderados que no generan daños importantes.

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